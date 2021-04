SITRAMITPS denuncia violaciones laborales por parte del MT

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo (SITRAMITPS) protestó este viernes en las afueras de la entidad gubernamental para mostrar su descontento ante la negativa de la entrega de las credenciales, pues llevan alrededor de siete meses desde que presentaron la documentación respectiva al departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que se les entregase a los miembros de la junta directiva 2020-2021, del sindicato, sin embargo, hasta la fecha, no les ha sido proporcionadas.

Sumándole a la problemática, el titular de dicha cartera, Rolando Castro se niega a recibir al sindicato para exponer dicha situación, así como otras situaciones dadas dentro de la institución.

Fátima Martínez -secretaria primera de conflictos del SITRAMITPS- manifestó la importancia de tener dichas credenciales. “Una de las situaciones es cuando queremos hacer nuestras propias actividades, por otra parte, ellos (jefaturas) alegan que, por no tener credenciales, somos un sindicato ilegal y no tenemos vida jurídica, cuando no es así”, expuso.

“La Asamblea General decidió el 3 de octubre de 2020 quienes serían los que los iban a representar, a partir de esa fecha, el SITRAMITPS tiene vida jurídica, incluso, la junta directiva. Las credenciales son solamente de mera formalidad para que no digan, ‘quién de nosotros ostenta el cargo’ pero sí podemos hacer y generar las acciones”, detalló.

Agregó que el ministro Rolando Castro no brinda una respuesta certera sobre el motivo por el cual no les ha entregado las credenciales.

La segunda razón por la que se manifestaron fue por el acoso por parte de las jefaturas hacia los trabajadores, ya que denunciaron amonestaciones a la libre sindicalización. Esto fue calificado como acoso laboral.

Según detalló Martínez, el 14 de abril del presente año fueron partícipes de una actividad en las afueras del Ministerio de Trabajo, organizada por la Federación de Sindicatos Públicos e Instituciones Autónomas de El Salvador (FESIPAES) de la cual forma parte SITRAMITPS.

En la concentración de hace tres días, exigieron la entrega de las credenciales, ya que la falta de estas, les están generando inconvenientes en el ejercicio de las funciones para los cuales fueron elegidos. La anterior actividad fue apoyada por algunos de los afiliados, a quienes ese día, por órdenes de la jefa de Recursos Humanos, ISSA Funes Corpeño, sus jefaturas inmediatas procedieron a amonestarlos verbalmente dejándole constancia por escrito de dicha amonestación y anexándola a su expediente por el simple hecho de apoyar la actividad, denunció la representante del sindicato.

Durante el desarrollo de la manifestación de ayer, otro “grupo de empleados” llegaron al portón para quitar las pancartas que el sindicato había colocado, lo que generó un altercado entre los trabajadores. “Arrancaron con violencia las pancartas (…) comenzaron a agredirnos, uno de los hombres me jaló el brazo”, relató Fátima Martínez.

Según manifestó la dirigente sindical, dichos “trabajadores” que llegaron para generar el conflicto no laboran en el Ministerio de Trabajo. Detalló que el ministro Rolando Castro los había mandado para dispersar dicha concentración. Fátima Martínez relató que primero mandaron a hombres a agredirlos, luego a las mujeres para que se golpearan entre mujeres. “Ellos (los supuestos empleados) decían que les diéramos permiso para salir a trabajar, y yo le decía que había muchas puertas para poder salir mientras que ellos decían que no, que desde el portón querían salir a trabajar”.

La secretaria de conflicto del sindicato también informó que posiblemente la institución tomará acciones a manera de represalias. Lo que hizo el ministro “mandó a los de prensa (institucional) a tomarnos fotos a los que estábamos, me imagino que la información y las fotos ya están en el despacho ministerial y ya nos tienen identificados”.

Diario Co Latino quiso conocer la versión del porqué de las fotografías, a lo cual se solicitó una entrevista con una persona de prensa institucional, pero solo se nos mandó un comunicado, de igual forma dijo que nos iba a recibir, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo lanzó un comunicado donde aseguraba que los protestantes “eran militantes del FMLN y se hacían pasar como sindicalistas”.

En el comunicado se lee que “supuestos sindicalistas cerraron el acceso principal del Ministerio impidiendo que tanto al personal como usuarios que acudían a solicitar los servicios del ministerio se vieran afectados. Durante la protesta muchos trabajadores sufrieron situaciones de violencia física y maltrato verbal, por parte de los militantes. Ante esta situación, los trabajadores interpondrán en las próximas horas, una denuncia ante la FGR por las agresiones recibidas”. Comunicado que desmintió Fátima. Ya que aseguró que el sindicato no tiene vínculos con algún partido político, y afirmó que son un sindicato independiente. De igual forma no impidieron el acceso a las personas antes mencionadas.

“Nosotros vamos a tomar las acciones pertinentes porque nos están haciendo una denuncia en las cuales dicen que nosotros hemos sido y no es así. SITRAMITPS solamente estaba en una concentración pacífica por la entrega de nuestras credenciales nada más, ellos llegaron con sus matonerías a agredirnos, nos rompieron pancartas, golpearon a mis compañeros”, dijo. Afirmó que el caso lo van a llevar hasta instancias judiciales.