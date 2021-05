SITRAL denuncia despidos dentro de la Asamblea Legislativa

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), Luis Ortega denunció que la mayoría de las oficinas están sin funciones y los trabajadores están en la incertidumbre porque todos los empleados que han hecho su labor, actualmente los tienen sin funciones debido a que no hay jefes nombrados por la nueva administración. SITRAL también denunció que aproximadamente 30 empleados fueron despidos y hasta el momento no se han sentado a hablar con el presidente Castro.

“Discúlpeme señor presidente, Ernesto Castro, tenemos seis días y sabemos que han tenido una prioridad para las plenarias, pero ya tendrían que haber designado algunos jefes y direcciones, porque esto está llevando a una situación de caos, incertidumbre, de nervios y estrés terrible”, comentó Luis Ortega, respecto a la situación de los trabajadores y las oficinas.

Ortega denunció que este miércoles conocieron que alrededor de 30 trabajadores “les han dicho que se vayan para sus casas y que no habrá salario para este mes; eso es un despido”, expuso. Ortega, como represente de los trabajadores en el recinto legislativo, les instó a los despedidos que “se presenten todos los días a su trabajo”.

El dirigente sindical dijo que si de verdad quieren despedir al personal, “que le hagan un despido con el debido proceso, notificándole y diciéndoles por qué les están despidiendo, porque eso no puede ser posible”, denunció.

SITRAL ha pedido respeto para los trabajadores que han cumplido con un horario y una función que “lo han venido haciendo por años en esta Asamblea”.

Ortega dijo que no se van a oponer a lo que en su momento la nueva administración ha dicho, sobre la “limpia” a todo aquel personal contratado con “vínculos de corrupción”.

“Nosotros, incluso, hemos denunciado anteriores administraciones, le hemos dado material para que investiguen (…) pero no estamos se acuerdo que vayan a quitar a los buenos trabajadores que han cumplido y vayan a dejar aquellas supuestas plazas fantasmas, aquel tipo de corrupción”, expuso Ortega.

El secretario general afirmó que seguirán “luchando” ante las instancias correspondientes, “aunque ahora, los tres órganos de Estado los tenga el Gobierno (Central)”. Pero seguirán defendiendo los derechos de los trabajadores, porque “lo que está en juego aquí, es la vida; cuando despiden a un trabajador, óigalo bien señor presidente de la Asamblea y señor presidente de la República, están afectando no solo al trabajador, a su familia”, expresó.

Cabe mencionar que SITRAL denunció que en esta nueva administración, el recinto legislativo se ha “inundado” con personas que nunca habían llegado , mientras que Ortega no sabe de dónde es que han llegado, aunque sí se han visto personal de medios oficialistas y de Casa presidencial.

Ortega negó decir de qué departamento fueron los despidos y negó decir de igual forma si eran institucionales o de grupos parlamentarios.

Cabe destacar que el Sindicato de Trabajadores no se ha reunido con el presidente de la Asamblea. Pero agregaron que en los últimos días han mandado nota a Ernesto Castro, y a Casa Presidencial y no se les ha respondido nada.

A este tema respondió el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien dijo que incluso antes de las elecciones del 28 de febrero había manifestado que los empleados deberían de tener “tranquilidad”, ya que según Castro, habrá “estabilidad laboral”.

“Lo que vamos a hacer es obviamente eliminar las plazas fantasmas y vamos a eliminar todas esas plazas partidarias que tenían acá en la Asamblea y que es del todo (conocimiento) por ellos mismos (sindicato)”.

Castro agregó que el sindicato debe de tener “tranquilidad”, no está sucediendo nada. “Yo escuché parte de las declaraciones que dieron ahora en la mañana (ayer) y ellos dicen ‘nos han comentado, que son aproximadamente 30 plazas’, ‘que esos son tratos que van en contra de los derechos humanos’, pero no dijeron nada concreto, yo les preguntaría a ellos que me digan exactamente quiénes son los que están despidiendo de esa manera y quién es la persona que está tratando inhumanamente al personal, porque yo sería el primero en condenar y ponerle un alto a eso”, comentó.

Castro dijo que en su momento se reunirá con el sindicato pero para hacerlo, necesita tener la información real de cómo están las cosas, “porque si no, vamos a llegar a tomar café, a platicar y a darnos la mano, que sería bueno, pero yo no soy de esa manera de trabajar.

Yo quiero llegar, sentarme y que lleguemos a acuerdos concretos, pero para eso necesitamos la información que todavía nos está costando tenerla de primera mano”, informó.

Todo este hecho surge en el marco de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República, que meses atrás allanó el recinto legislativo por supuestas plazas fantasmas.