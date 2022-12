SITRAL califica como “populista” la reforma de pensiones

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), Luis Ortega, dio su postura sobre las reformas al sistema de pensiones presentadas por el Ejecutivo la semana anterior, las cuales “son populistas “a juicio del sindicalista.

“Esta reforma la vemos como populista porque no enmarca lo que los trabajadores a escala nacional estamos proponiendo, que sea una pensión digna, para hacerlo, el 30% (de aumento) del que se habla no creo que cubra la canasta familiar”, enfatizó Ortega en declaraciones a la prensa la mañana de este miércoles.

El Ejecutivo ha propuesto que a las pensiones se aumenten en un 30% y que la pensión mínima sea de $400. Sobre este punto, el sindicalista consideró que, para cubrir las necesidades de una familia, eso no lo solventa; “nosotros como sindicato estamos con la idea de que debería de haber sido siquiera a un 50% o 60% para que mínimamente pudiésemos balancear los gastos de las familias”.

Ortega, además, denunció que solamente los sindicatos afines al oficialismo han sido tomados en cuenta para la formulación de la reforma al sistema de pensiones. Sin embargo, aseguró que como SITRAL buscará participar de la discusión en la comisión ad hoc, la cual se conformó este miércoles en sesión plenaria ordinaria.

“En ningún momento los trabajadores de todos los sindicatos en el que nosotros estamos no han sido llamados; esa propuesta que ha enviado el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa no llamó a los trabajadores si los principales que deben estar en una discusión son los trabajadores; he escuchado opiniones donde afirman que sí hubo sindicatos; pero son los que han estado apoyando al Gobierno, pero no los sindicatos que hemos cuestionado y haciendo propuestas para que sea una pensión verdaderamente que cubra los intereses de la clase trabajadora”, remarcó Ortega. El SITRAL es uno de los sindicatos que forma parte de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS); este movimiento y otros han exigido una reforma integral de pensiones.

Se estima que diferentes sectores de la sociedad puedan tener participación en la instancia legislativa en un proceso similar como en la comisión que estudió la Ley General de Recursos Hídricos; sin embargo, las sugerencias de mayor trascendencia no fueron tomadas en cuenta y, por ejemplo, sectores que defienden el agua han manifestado su rechazo contra la ley de recursos hídricos.