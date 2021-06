SITRAL aún no logra entablar mesa de diálogo con la Junta Directiva

Gloria Silvia Orellana

Samuel Amaya

@DiarioCoLatino

El fin de semana culminó la huelga de hambre que siete miembros del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) realizaron durante 14 días consecutivos, esto como medida de protesta para exigir una estabilidad laboral para aquellos trabajadores que durante 10, 15 o 20 años, sí cumplieron con un horario y una función en el recinto legislativo.

Fue el 17 de mayo que un grupo de 7 trabajadores de distintas instancias de la Asamblea Legislativa decidieron desarrollar una “huelga de hambre”, en protesta por los despidos arbitrarios a cargo del presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, y la Junta Directiva, que en su mayoría la integra el partido oficial Nuevas Ideas.

El secretario general del SITRAL, Luis Ortega confirmó que la huelga de hambre llegó hasta la tarde del domingo, porque se dio “un logro más del sindicato”. Según mencionó, los huelguistas decidieron no continuar con la medida de protesta porque se han abierto algunos canales que los harán de forma directa.

Ortega dijo que tienen conocimiento que Franklin Nolasco, al parecer llegó como representante de la patronal, es decir, de la Junta Directiva de la Asamblea, “pero sin firmar ningún documento. Nosotros esperaríamos que él y que la patronal le cumplan a estos trabajadores, porque sino, una vez más se van a burlar de la gente”, indicó Ortega.

De hecho, Ortega afirmó desconocer los acuerdos a los que habían llegado, simplemente su rol como sindicato era acompañar a esa medida que los trabajadores despedidos habían realizado. Sin embargo, reafirmó que la lucha del SITRAL continuará por defender los derechos laborales.

El líder sindical comentó que por parte del patronal, se están preparando más despidos, por lo cual hizo un llamado al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro y a la Junta Directiva a que no siga violentando los derechos laborales. Afirmó que seguirán haciendo las denuncias nacionales, “vamos a probar el sistema nacional e internacional, no vamos a dar un paso a atrás, manifestó.

“Tenemos muchas fichas llenas de los trabajadores que han sido despedidos y esperamos que en estos días se vayan llenando más fichas porque estamos terminando y preparando una queja que va dirigida directamente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque es una violación al debido proceso, porque cuando no le notifican al trabajador y solo lo han sacado (quitado de la marcación) ese es un despido de hecho”, comentó Luis Ortega.

El líder sindical reiteró que hasta el momento no han habido acercamientos de la Junta Directiva con el SITRAL, para que se puedan abrir espacios de diálogo; sin embargo, aseguró estar abierto a entablar una mesa de discusión. De igual forma comunicó que no están en contra del despido de aquellas personas que no llegan a laborar en la Asamblea, pero sí están en contra de los despidos que durante años, los empleados le han cumplido con una función a la institución.

Un afiliado del SITRAL, Samuel Ramírez, calificó los despidos como “ilegales”, por la ausencia de un debido proceso de destitución que está reglamentado. Porque muchos de los trabajadores y trabajadoras, tuvieron que darse cuenta de su situación de despido al no aparecer en la marcación electrónica sin previo aviso.

Samuel Ramírez hizo un llamado a los medios de comunicación, a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales “a estar atentos por el desenlace de esa huelga de hambre”. “Nosotros no estamos para provocar, pero ellos (Gobierno) tienen todo el poder, la fuerza y la decisión de hacer lo que estimen conveniente. Y conociendo al presidente (Castro) sabemos que es capaz de tomar una acción represiva desde acusarlos, llevarlos presos, condenarlos, lo que sea”, explicó.

El SITRAL, afirmó Ramírez, pretende que se resuelvan dos puntos en específico: la primera, es que los trabajadoras que deseen quedarse y existe la plaza, que les permitan retornar. Y lo segundo, es el reconocimiento del pasivo laboral (indemnización) de los despedidos apegándose a la ley.

Asimismo, señaló que muchas de las personas despedidas no cuentan con un documento formal que explique las razones del cese de sus funciones en el órgano legislativo. A lo que se suma, una discusión sobre las prórrogas de los contratos, que dejó la anterior legislatura –que aducen- fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre (2020), que posteriormente fueron extendidos hasta el 31 de abril de 2021, que fue un acuerdo.

“Lo que debe saber el presidente (Ernesto Castro), es que, eso es una ilegalidad porque el contrato se firma con el presidente de la Asamblea Legislativa, no con la Junta Directiva. Y el presupuesto de funcionamiento se aprueba para todo el año hasta el 31 de diciembre no para llegar solo a abril, así que no tienen por qué aducir que no tienen fondos para pagar sus salarios, si esto se encuentra en el Presupuesto General de la Nación”.

Durante la mañana de este lunes, representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) se concentraron en las afueras de la Asamblea Legislativa para mostrar su preocupación en torno a la falta de estabilidad laboral en el recinto legislativo.

La CNTS señaló que a dos años de Gobierno, los cambios deben ser más tangibles en materia de derecho laboral, así como ha habido cambios para el pueblo, como la canasta alimenticia, la ayuda económica, también el derecho laborar, deben de existir cambios más tangibles y tomar en cuenta a los sindicatos que tienen representación, comentaron.