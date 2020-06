Sistema educativo será reabierto hasta que no exista peligro por COVID-19

Joaquín Salazar

La Ministra de Educacion, Carla Hananía, informó que la reapertura de las escuelas será tema a tratar desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Pero, la reapertura será de manera escalonada, bajo una planificación y que no represente peligro para la población estudiantil.

«Las escuelas no forman parte de la reapertura económica, este es un tema diferente y delicado. Las escuelas en El Salvador no se van abrir hasta que no exista peligro alguno para estudiantes y docentes», dijo Hananía.

Agregó que la reapertura de las escuelas será de manera progresiva y escalonada, dependiendo de las zonas y su evolución, y dependiendo del contagio en las regiones del país.