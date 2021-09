Sistema de Salud Pública en retroceso, debilitado y deficiente: FNS

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

David Marroquín, integrante del Foro Nacional de la Salud, demandó del órgano Ejecutivo, el “cese a la reducción del presupuesto para salud”, que atiende las necesidades urgentes de la población de escasos recursos económicos, que acuden a los establecimientos del Ministerio de Salud.

“Nosotros como Foro Nacional de Salud, hacemos contraloría social de manera permanente en las unidades de salud, hay falta de personal, médicos que no están llegando desde hace 5 u 8 meses; y que repercute porque se ha constatado que hay problemas de salud en las comunidades”, señaló Marroquín.

En el contexto del Bicentenario de las fiestas cívicas, el Foro Nacional de Salud, eje 5, de la Reforma de Salud, manifestaron su rechazo a lo que consideran un retroceso en el Sistema de Salud Pública, y en la calidad de vida de la población.

“Las fiestas cívicas coinciden nuevamente con un escenario de pandemia por el COVID-19, que tras un año de experiencias y aprendizajes aún estamos lejos de superar la deficiente gestión de la emergencia sanitaria y las prácticas de corrupción estatal, ahora legalizadas a través del órgano Legislativo, que impactan directamente a grupos vulnerables”, dijo.

El recorte al presupuesto de salud y otras Carteras de Estado, para fortalecer las comunicaciones estatales o implementar la Ley Bitcoin en el país, consideró Marroquín, era una falta de respeto a la ciudadanía y falta de ahorro del erario nacional.

“Cuando nosotros decimos que no puede haber ahorro, es porque al quitar presupuesto a Salud, por impulsar la Ley Bitcoin, de la cual no hay transparencia o información sobre su manejo, entonces, sabemos que se dejó de invertir en algo tan vital como la salud, un derecho fundamental por invertir en una empresa privada, que no nos beneficia”, agregó Marroquín.

“Se reorientaron 238.3 millones de dólares para implementar el Bitcoin, este dinero proviene de un préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para crear un fideicomiso de recuperación económica y empleo en el contexto del COVID-19, ahora parte de estos activos son de una empresa privada que juega estos fondos públicos en el azar del mercado Bitcoin”, expresó Marroquín.

Asimismo, manifestó que solo en el primer semestre del año la Asamblea Legislativa aprobó el recorte presupuestario a varias Carteras de Estado, a fin de “cubrir el saldo negativo de 136 millones de dólares”, en momentos de una crisis sanitaria y un repunte de personas contagiadas con COVID-19.

En cuanto al Reporte de Datos Epidemiológicos, el Foro Nacional de Salud fue tajante en señalar que estos datos estadísticos en la pandemia por el Coronavirus han sido objeto de manipulación oficial, de acuerdo con información de subregistros y fuentes médicas que han valorado que las cifras de fallecidos son hasta de un 90% mayor a las cifras del MINSAL.

“En lugar de las 3,125 personas fallecidas que reporta el Portal Gubernamental, se estima que el número real de fallecidos podría superar los 32 mil personas, desde el inicio de la pandemia del coronavirus hasta la actualidad . Así como los casos confirmados , que se cree que sólo reportan 1 de cada 10”, dijo.

“No es la primera vez que los registros del Ejecutivo no concuerdan con los otras instituciones. En noviembre de 2020, la cifra de servicios de sepultura con protocolo COVID-19, proporcionadas por la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES), triplicaba los informes oficiales, eso es manipulación desde el Estado”, sentenció Marroquín.

El desabastecimiento de medicamentos también fue incluido en el informe del Foro Nacional de Salud, según la fiscalización que realizan en los centros de atención médica del gobierno. Constataron que las comprar institucionales siguen siendo “tardías”, pese a que el órgano Ejecutivo tiene el control actualmente de todas las instituciones y podría modificar los procedimientos de compra.

“En nuestra contraloría en medicamentos, que realizamos a principios del mes de septiembre del presente año, encontramos la ausencia de 13 medicamentos en las Unidades de Salud de la zona Norte de San Salvador, que preocupa, porque algunos son esenciales en el abordaje de enfermedades crónicas”, manifestó. Entre los medicamentos se encuentran: la Dicloxacilina (antibiótico), Ciprofibrato (colesterol y triglicéridos), Fenitoína (anticovulsivo), Troipum spray (broncodilatador) o amitriptilina (antidepresivo), así como vitaminas, anticonceptivos, antihistamínico y analgésicos, entre otros.

“Hemos acudido a los SIBASI, pero no hemos obtenido respuestas, con esta falta de medicamentos para la población. Así también, la falta de insumos básicos para la limpieza de las instalaciones de los centros de salud, tenemos la falta de combustible en las ambulancias para mover pacientes, de eso no hay por ahora y lo hemos encontrado en el Ministerio de Salud”.

“Aprueban la ley Nacer con Cariño, pero sin identificar las condiciones sociales y económicas de las mujeres como la vivienda, servicios básicos, empleo o su capacidad de obtener alimentación, que repercute en sus vidas y la de sus hijas o hijos”, lamentó.

Además de señalar el aumento de la mortalidad materna, que en el año 2019, registro 8 muertes y en el año 2020 el reporte fue de 24 casos de mujeres que no sobrevivieron a su parto hospitalario.El Foro Nacional de Salud demandó al Ministerio de Salud (MINSAL) fortalecer los mecanismos de transparencia y divulgación en los registros vinculados al COVID-19; a fin de trabajar en una línea estratégica para control y abordaje de la pandemia con datos reales.

“Queremos que se retome la estrategia de la Atención Primaria en Salud (ECOS), y fortalecer los tres niveles del sistema de salud, vitales en la promoción de la salud y la prevención de diversas enfermedades que incluye el COVID-19, a través de la participación comunitaria y el cumplimiento al derecho a los medicamentos y no afectar el bolsillo de la población”, puntualizó Marroquín.