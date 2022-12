Sindicatos rechazan propuesta de pensiones porque no fue discutida con los trabajadores

Alma Vilches

Los representantes de la Central Sindical Independiente (CSI) mostraron su desacuerdo a las reformas de pensiones presentado a la Asamblea Legislativa el pasado 25 de noviembre, porque no fueron discutidas con la clase trabajadora y desconocen a fondo el contenido.

“Nosotros no estamos de acuerdo con estas reformas, porque no han discutido con los verdaderos dueños de los ahorros de pensiones, que somos la clase trabajadora, por lo tanto, no podemos legitimar algo en lo que no hemos participado, no hemos construido, ni hemos propuesto”, recalcó Stanley Quinteros, secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales (SEJES).

Según Quinteros, algunos funcionarios han dicho que el nuevo sistema de pensiones a implementar va a cubrir las expectativas de los trabajadores con una pensión mínima de $400, cuando el salario mínimo en el país sigue siendo de $365.

Dijo que no se ha hablado claramente sobre el porcentaje del sueldo a recibir como pensión, porque actualmente es de 30 al 35%, por lo cual son pensiones de miseria.

Asimismo, señaló que quienes retiraron el 25% de sus ahorros ya no lo devolverán económicamente o con más años de trabajo, pero tampoco establecen si los empleados seguirán retirando el 25% como lo establece actualmente la ley SAP.

“Nosotros representamos miles de voces de trabajadores que están inconformes por el proyecto que no se ha presentado, solo se ha anunciado, solo han dado algunos tips, pero es un tema que no conoce nadie. Desde el momento en que no desaparecen las AFP, no hay una nueva normativa”, afirmó.

Mientras tanto, el secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO), Daniel Rodríguez, manifestó que la petición de los trabajadores es terminar con las AFP, porque solo favorecen a un pequeño número de personas con el dinero de los empleados.

“Vemos que en la reforma de pensiones las AFP continúan, anuncian que les van a quitar un porcentaje, pero siempre este tipo de personas se van a seguir beneficiando con nuestro dinero. Pedíamos crear un Instituto Autónomo de Pensiones pero que desaparecieran las AFP y fuera este instituto que administrara el dinero de los trabajadores”, sostuvo.

Rodríguez anunció que para el 27 de enero de 2023 llevarán a cabo una marcha, la cual ha sido denominada “La tercera marcha negra”, en rechazo a las reformas de pensiones, por no ser satisfactorias a los intereses de los trabajadores públicos, pues un empleado del sector privado que gana el salario mínimo, tendrá beneficios con una pensión de $400, no así un maestro con más de 45 años de laborar, cuyo sueldo es mayor a esa cantidad.