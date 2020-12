Sindicato señala inestabilidad laboral para 36 empleados de CONAPYME

Alma Vilches

Representantes del Sindicato de Trabajadores de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (SITCO) denunciaron el riesgo de despido para 36 empleados de la institución, cuyos salarios son pagados con fondos Fantel, pero a pocos días de finalizar el año aún no han recibido el documento que respalde la continuidad en su puesto. Guillermo Salina, empleado de desarrollo artesanal y del sistema SIMYPE de CONAPYME, dijo que están en riesgo de despido porque el contrato vence el 31 de diciembre y hasta la fecha no tienen algún documento que respalde la continuidad en la institución, pues en una ocasión pasó algo similar, el contrato finalizaba el 31 de mayo y lo reiniciaron el 4 de junio, dejando un corte en el cual no han respondido con indemnización ni con justificaciones escritas.

“Estamos en riesgo porque ahora resulta que solo tenemos 6 meses de empleados, mientras hay empleados con 18 años laborando y ahora aparecen que solo tienen 6 meses y sin ninguna indemnización por el tiempo trabajado anteriormente, esperamos que nuestro contrato inicie desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020 y lo renueven de acuerdo al convenio Fantel que es cada 5 años”, recalcó Salinas.

Mientras tanto, Luis Ortega, secretario de conflictos de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), advirtió que si el presidente de CONAMYPE no responde por escrito como señala el artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo, donde menciona que todas decisiones deben ser escrito, por lo tanto, el sindicato tendría que recibir la notificación de cómo queda el contrato colectivo. S“El presidente de CONAMYPE, Paul Steiner está violentando la ley y el artículo 47 de la Constitución de la República que habla sobre la contratación colectiva del trabajo, es el fundamento del contrato, está violentando el Convenio 87, 98 135 y 151 que hablan de la libertad sindical y la contratación colectiva del trabajo, así como el respeto a los dirigentes sindicales”, enfatizó Ortega.

Asimismo, Alí Espinoza, secretario de educación y cultura de la CNTS, añadió que durante la cuarentena no se dotó al personal de la institución con las condiciones para atender el trabajo como computadoras, teléfonos, internet, pese a ello, se exigieron las tareas, quienes de forma ejemplar y con sus propios recursos cumplieron. También, expuso que el Ministerio de Trabajo no entrega las credenciales a los miembros del sindicato, lo cual ya fue denunciado al más alto nivel ante la OIT, mientras Steiner desconoce la personaría jurídica del SITCO, además ya fue emitida una medida cautelar emitida por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

De no resolver favorable a los trabajadores la CNTS aseguró que demostrará la capacidad en la calle e institución para defender los derechos laborales de estas 36 personas.