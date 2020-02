Sindicato pide reinstalo como medida cautelar a despidos en la ANDA

Alexander Pineda

@DiarioCoLatino

El Sindicato de Empresa Trabajadores de ANDA (SETA) presentó este miércoles ante el Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo ocho demandas contra la junta directiva de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), por una serie de despidos arbitrarios.

Los sindicalistas -acompañados por el Movimiento de Trabajadores Despedidos por la Presidencia de la República- denunciaron que desde el mes de junio de 2019 más de un centenar de trabajadores de la autónoma fueron cesados de sus cargos sin razones de peso para su despido, por lo que afirman que es una clara violación a su derecho al trabajo.

Los trabajadores piden que la instancia judicial emita medidas cautelares que permitan el reinstalo de los empleados de la ANDA despedidos; Margarita Peñate, una de las afectadas, puntualizó que los despidos han tenido lugar en distintas áreas de la institución y se ha vulnerado el contrato colectivo de trabajo. “No hay una causal de despido, no respetaron el contrato celebrado entre la patronal y el sindicato mayoritario de ANDA, no nos exponen causas o razones de los despidos, no tenemos procesos sancionatorios, nos han despedido arbitrariamente”, resumió.

Los despidos en la ANDA son parte de los más de ocho mil trabajadores de al menos veintisiete instituciones del Estado despedidos desde que Nayib Bukele asumiera la presidencia en junio pasado.

Miembros del Movimiento de Trabajadores Despedidos exhortaron al Gobierno a cesar de los despidos sin fundamento en instituciones públicas, omitiendo el debido proceso y las leyes laborales. Advirtieron tener conocimiento de que el Gobierno continuará con los despidos en los próximos meses, lo que daría paso a cierre de instituciones, cancelación de programas y servicios y hasta eventuales privatizaciones.

Eduardo Bernal -miembro del movimiento- señaló que en el caso de la ANDA se han despedido hidrólogos con experiencia y calificó como “lamentables” e “irresponsables” las declaraciones de Frederick Benítez, presidente de la autónoma, quien afirmó que los profesionales tenían problemas de alcoholismo.

Bernal expresó que el presidente Nayib Bukele, lejos de evaluar la competencia de funcionarios como Frederick Benítez, presidente de ANDA; Ana Orellana Bendek, ministra de Salud y el director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, los protege.