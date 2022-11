Sindicalistas piden diálogo con las instituciones

Samuel Amaya

Diversos sindicatos del país salieron a marchar este 31 de octubre, Día del Sindicalista Salvadoreño, para denunciar las vulneraciones laborales que el sector enfrenta en sus instituciones. La marcha partió desde el Parque Cuscatlán hasta el Ministerio de Trabajo, en este último lugar expusieron varios puntos que como clase trabajadora esperan que se resuelva.

Esta marcha se desarrolló en conmemoración del atentado dinamitero en 1989; en un local de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS) que dejó 9 fallecidos y más de 40 heridos.

Sobre las peticiones que realizaron, fueron unas reformas a la legislación actual que van encaminadas a beneficiar a la clase trabajadora informó Sonia Viñerta, secretaría de la Mujer de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS). Concretamente al Código de Trabajo, reforma a la Ley de Pensiones y a la Constitución de la República.

Otro de los puntos que expusieron fueron las constantes vulneraciones a la libertad sindical que enfrentan las organizaciones sindicales. También, lamentaron “el papel pasivo y cómplice” del Tribunal del Servicio Civil, ya que los procesos que abren los trabajadores no se resuelven.

Las relaciones que tiene el actual gobierno con la clase trabajadora son deficientes; sin embargo, según planteó Viñerta no en todas las instituciones pasa lo mismo, “hay instituciones donde los titulares tienen una vocación más democráticas y respetuosas con los trabajadores y existen mesas (de diálogo); pero hay otras instituciones donde al titular no le interesa dialogar con los trabajadores”.

Un caso ejemplificante sucede con los trabajadores de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), donde el titular, Paul Steiner, “es un violador completo de derechos laborales; no quiere a la mesa, no dialogar no quiere nada; solo quiere lanzar la gente afuera”, concluyó Viñerta.

Justamente hace unos meses, el sindicato de CONAMYPE denunció sobre varios despidos injustificados.