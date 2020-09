Sindicalistas denuncian intento de homicidio en alcaldía de Soyapango

Rosmeri Alfaro

Fueron tres empleados municipales quienes resultaron lesionados la madrugada de lunes, frente a la alcaldía de Soyapango, durante una protesta por una supuesta privatización de los servicios de recolección de basura.

El secretario general de la Federación Unitaria Sindical de El Salvador, Miguel Escobar denunció que desde las 11:15 p.m. del domingo se comunicaron con la Policía Nacional Civil (PNC) para que se garantizara su derecho constitucional y ante la presencia de un “grupo de choque activistas de ARENA, referentes comunitarios, estructuras criminales”, y les dijeron que “tenían todo controlado”.

“Al entrar al perímetro de los sindicalistas, la PNC se había retirado. O les quitamos los camiones o les quemamos los camiones, era una de las consignas, tiraron gas lacrimógeno y hubo agresiones con piedras, llamamos de nuevo a la policía y a eso de la 1:00 a.m. la delegación había desconectado sus teléfonos. Llamamos al 911 y dijeron que tenía todo bajo control pero no había ningún agente”, explicó.

Según el activista, el alcalde Juan Pablo Álvarez manifestó que “si él había quitado presidentes, fiscales y ministros le iba a ser fácil quitarlos” del camino. Ante la negatividad para establecer puntos favorables para ambas partes y evitar el despido de cerca de 600 personas, decidieron hacer paro de labores y “detener la privatización”.

“Lo que estaban haciendo los compañeros es una acción legal. El 911 me comunicó con el director de la PNC de Soyapango y los compañeros le dijeron: mire, aquí viene el alcalde con un bate, accione, y lo que planteó es que no podía hacer mayor cosa porque no le competía. La UMO llegó media hora después que iniciaron los disturbios”, aseguró Escobar.

“Nosotros notamos que la Policía estaba pegada al alcalde, para nosotros es algo preocupante que una institución nacional, creada con la firma de los Acuerdos de Paz, se subordine a las acciones violatorias de un alcalde, agredir a sindicalistas que están defendiendo sus derechos”, agregó.

Los activistas llamaron a los organismos internacionales a pronunciarse por “los atentados sistemáticos, criminales en contra de sindicalistas”.

“Hay muchos alcaldes que llegan a las municipalidades y creen que eso es su finca y quieren hacer y deshacer a su antojo y, lo más importante, ver cómo se apropian de los bienes públicos. Nosotros no vamos a permitir que se privatice nada, no solo estamos defendiendo el trabajo y sustento de nuestras familias, estamos defendiendo los intereses del pueblo de Soyapango”, expuso el secretario.

El fiscal Raúl Melara publicó en su cuenta de Twitter que “ha iniciado investigación por homicidio tentado de las personas que resultaron lesionadas de bala, en la Alcaldía Municipal de Soyapango”. La PNC informó en sus redes sociales, que dará con los responsables de haber herido a los tres trabajadores de recolección de desechos sólidos.