“Sin justicia, siempre habrá impunidad y no paz”: Arzobispo Escobar Alas

El Arzobispo José Luis Escobar Alas, dijo que los Acuerdos de Paz, no pueden ser obviados porque fueron un punto de partida en la historia del país y no una meta, así que se debe trabajar en contra de la impunidad. Foto Diario Co Latino/ Gloria Silvia Orellana.