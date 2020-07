«Sin cuarentena llegaremos a los 500 pacientes diarios», advierte director de hospital San Rafael

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

Yeerles Ramírez, director del hospital Nacional San Rafael en Santa Tecla, donde se reciben pacientes con Covid 19, dijo hoy que el nosocomio siempre está al límite y que los diputados deberían de hacer conciencia de lo que está pasando y aprobar la cuarentena estricta, porque lo más probable es que al ritmo que lleva el país en un par se semanas se registren al menos 500 pacientes diarios de la enfermedad.

El médico considera que la cuarentena estricta de 15 días no sería una solución a la pandemia, pero ayudaría a disminuir el número de contagios, y no se trata que los diputados anden recorriendo los hospitales, sino es cosa de «sensibilizar sus sentimientos, su corazón, su cerebro y ver que este es un problema mundial, y (deberían) actuar no como políticos», expresó

«Ellos, sí están proponiendo el teletrabajo, pero quieren abrir la economía, eso es contradictorio», señaló el galeno está mañana en una entrevista del canal migueleño TVO.

«Y aquí no va haber nadie que se salve, va a ser catastrófico», advirtió el director, quien agregó que ayer se registraron arriba de 300 personas covid 19 positivos, y estas cifras siguen subiendo, reiteró.