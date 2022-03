Sin consultar a familiares y víctimas el GOES inicia remodelación en El Mozote

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Dirección de Obras Municipales (DOM) inició el proyecto de remodelación en El Mozote, Morazán, con lo cual el gobierno estaría destruyendo el monumento a las víctimas de la masacre, ejecutada por el batallón Atlacatl con apoyo de la Fuerza Aérea y otras guarniciones militares entre el 10 al 13 de diciembre de 1981.

Según habitantes de El Mozote, las remodelaciones han sido de una forma inconsulta y contempla la Plaza Memorial, jardín de Los Niños; cambio de estructura, cubierta de techo, revitalización de fachada de la iglesia con aplicación de pintura y mejoramiento en las molduras del frontón.

La DOM, desde hace unos días tiene tapado con láminas el monumento a las víctimas de la masacre El Mozote, pero al analizar las fotografías del proyecto se puede apreciar que destruirán donde está la silueta de una familia agarrada de las manos, así como la parte donde están los nombres de las víctimas. Leonel Tobar, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de Morazán (APDHEM), explicó que el pasado viernes se hizo el lanzamiento del proyecto para una duración de 90 días, pero no fueron convocados para informarles el proceso de remodelación, sin embargo, por lo que se escucha en el lugar van a demoler una parte del monumento a las víctimas, pero no saben con exactitud el área.

“Hemos estado pidiendo a instituciones del gobierno cómo será el proyecto de El Mozote, porque muchos son parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no se nos ha tomado en cuenta, no hemos sido consultados si estamos de acuerdo o no, en otros proyectos como construcción de vivienda o educación hemos estado trabajando de la mano”, afirmó Tobar. Entre tanto, Álvaro O’byrne, director ejecutivo de la DOM, indicó que los trabajos se ejecutarán en seis fases, la primera dudará entre 12 hasta 16 meses con una inversión de $180,000; en total el proyecto tendrá un costo de $28 millones; aseguró que el perímetro del monumento memorial con los nombres de las víctimas de la masacre no será intervenida y ha sido protegido con láminas, para mantenerlo intacto mientras duren los trabajos.

“Estos trabajos serán con un tratamiento de absoluto respeto y consideración, no se intervendrá nada de sus montículos, el mural de jardín de niños se aplicará el mismo tono de pintura de los colores originales, se dejará tal cual está, no se intervendrá ni se construirá nada en su montículo, ni en el área delimitada por la CIDH”, manifestó O’byrne. En el monumento dedicado a las víctimas de la masacre El Mozote hay una placa que tiene grabado en letras mayúsculas, “ELLOS NO HAN MUERTO, ESTÁN CON NOSOTROS, CON USTEDES Y CON LA HUMANIDAD ENTERA”, las siluetas de un hombre, una mujer y dos niños tomados de las manos que parecen mirar la dolorosa lista de nombres escritos en tablas de madera en una pared detrás del monumento. En el lugar hay una fosa común donde se enterró a las personas masacradas en esos días tan fatídicos.

De acuerdo a documentos de la Comisión de la Verdad, en El Mozote había una veintena de casas, sin embargo, debido a los constantes enfrentamientos, personas de caseríos aledaños se encontraban residiendo también en el lugar, además, en los cantones Cerro Pando, La Joya y en los caseríos La Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo también hubo masacres.

El 11 de diciembre de 1981 es un día que El Salvador nunca olvidará, pues soldados masacraron en El Mozote y zonas aledañas a cerca de 1,000 civiles, de los cuales, la mitad eran niños. La matanza fue solo de civiles inocentes, no tuvo relación con los rebeldes contra quienes estaba combatiendo el gobierno.

La masacre de El Mozote es considerada un crimen de lesa humanidad, donde fue comprobada la participación del batallón Atlacatl, además, se acreditó el ocultamiento y sistematización por parte del alto mando de la Fuerza Armada de las ejecuciones hacia la población civil de esa zona, sumado a ello y de una forma muy lamentable, el sistema de justicia de la época adolecía casi de un absoluto sometimiento al poder político militar que imperaba en ese tiempo, careciendo de independencia, eficacia y en consecuencia viciado por la corrupción.