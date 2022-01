SIMEDUCO pide comenzar año escolar 2022 de forma virtual

Redacción Nacionales

Representantes del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO) señalaron no estar preparados para regresar a las clases presenciales, un 40% de los docentes se han infectado de COVID-19, por lo cual hicieron un llamado a las autoridades a valorar la decisión e iniciar el año escolar 2022 de forma virtual, para evitar contagios del virus entre los alumnos.

Daniel Rodríguez, secretario general de SIMEDUCO, dijo que ante la presencia de la variante Ómicron en El Salvador lo mejor es iniciar el año lectivo el próximo 31 de enero de forma virtual, y no semipresencial como lo anunció el Ministerio de Educación (MINED).

“Pese a seguir los protocolos de bioseguridad no estamos preparados para regresar a las aulas, estamos preocupados porque en este momento no tenemos estudiantes y se han contagiado una gran cantidad de docentes, lo peor es que no se les está atendiendo adecuadamente en los policlínicos de Bienestar Magisterial y no les están practicando la prueba PCR; no estamos preparados para enfrentar esta nueva cepa del covid”, indicó Rodríguez.

El MINED informó que el año escolar 2022 se mantendrá de manera semipresencial, opcional y multimodal tanto para el sector público como privado, en el caso que los padres de familia decidan no enviar a sus hijos a los centros educativos, los estudiantes serán atendidos por medio de la franja televisiva Aprendamos en casa, la franja radial Aprendamos en casa con la radio, Google Classroom y la entrega de guías impresas, además, se continuará con la dotación de libros para los estudiantes del sector público y privado, desde educación inicial hasta educación media, y seguirá la entrega de computadora a los estudiantes del sector público.

No es obligatorio que los estudiantes cuenten con la cartilla de vacunación para ser admitidos en las instituciones educativas, pero el MINED exhortó a los padres de familia a vacunar a sus hijos contra el COVID-19. Además, se verificará que cada institución educativa cumpla con las medidas de bioseguridad en sus instalaciones.

Contratación docentes

Asimismo, SIMEDUCO denunció que la contratación de docentes interinos en el sector público para el año 2022, se está haciendo a través de la Dirección Departamental de Educación, violentando nuevamente la Ley de la Carrera Docente (LCD), el artículo 40 establece el mecanismo de contratación, por lo tanto, las plazas deben ser asignadas bajo el proceso establecido en la ley a través del Tribunal Calificador.

Los dirigentes de SIMEDUCO expresaron su total desacuerdo en el tema de pensiones, donde el Órgano Legislativo a través de su presidente indicó que se revisara el tema de pensiones hasta dentro de 6 meses, por lo cual, exigieron ser tratados ya, debido a la urgencia y sensibilidad de importancia de este tema para el sector docente y la población en general.