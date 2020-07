Siguen las pruebas de PCR en lugares públicos de El Salvador

Yaneth Estrada

Por tres días consecutivos el Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL) realizó pruebas de PCR en el Monumento al Salvador del Mundo, así como en una reconocida zona comercial en San Miguel, para confirmar casos de COVID-19 y entregar tratamientos médicos.

En total, por día se realizaron 300 pruebas en los diferentes lugares, declaró el ministro de Salud, Francisco Alabí.

“Personal de Salud que dieron positivo COVID-19, y les negaron la prueba de control, y para familiares, pueden ir a la plaza de El Salvador del Mundo. Allí se las tomarán, el resultado pues eso será otra cosa”, comentó el doctor Ricardo Lara, en redes sociales.

La diputada del FMLN, Cristiana Cornejo cuestionó al Gobierno, “¿Por qué el personal médico de El Paisnal tiene que movilizarse para que les hagan la prueba? El país ha recibido aproximadamente 600,000 pruebas PCR donadas para detectar COVID-19, esas pruebas deben estar a disposición de todo el personal médico en sus lugares de trabajo”.

Con tratamientos pero sin pruebas

Marta R. explicó que pasó 21 días en tres hospitales con sospecha de COVID-19, recibió tratamiento para la enfermedad y respiración asistida, pero nunca le realizaron la prueba de PCR para conformar el diagnóstico.

“Ya me dieron el alta médica, pero no se si tuve COVID-19 o no, aunque los médicos ponían en mi expediente que se requería el examen de PCR, en el hospital mencionaron que ya no lo estaban haciendo”, relató.

Francisco G. otro paciente con diagnóstico sospechoso de COVID-19, mencionó que durante su convalecencia, se solicitó siete veces la prueba de PCR pero nunca se tuvo respuesta. “Decían que el personal de primera línea era prioridad”, argumento.

Mientras que, personal médico consultado al respecto aseveró que las pruebas son tomadas y luego se confirma a través de mensajes texto el diagnóstico, pero no son ellos quienes manejan el registro.

Según el página de información del Gobierno de El Salvador (GOES) hasta el momento se han realizado 234,086 pruebas de COVID-19 en el país. De estas, 15,841 fueron positivas.