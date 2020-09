Sierra Morena, en Soyapango, sin agua potable desde hace cuatro días

@DiarioCoLatino

Cuatro días consecutivo llevan este jueves los habitantes de Sierra Morena, una populosa colonia al sur del municipio de Soyapango, se encuentra sin agua potable, y sin que la Administración de Acueductos y Alcantarillados de explicaciones, mucho menos enviar agua en los camiones cisternas.

La esperanza de los habitantes de Sierra Morena está en el agua lluvia, mientras las autoridades de la ANDA guardan silencia.

Hace tres semanas, esta popular y populosa colonia tuvo el mismo problema, por espacio de cuatro días sin agua potable, y justo al cuarto día, personal de la ANDA anduvo distribuyendo, casa por casa, un fardo con doce botellas de 480 miligramos, lo que fue criticado por algunos habitantes, mientras que otros lo agradecieron.

Los habitantes, quienes se comunicaron a la sala de redacción de Co Latino, afirman que años anteriores recibían un día sí y otro no el vital líquido, y no tenían problemas de escasez total como sucede en la nueva administración.

Los afectados han pedido públicamente a los responsables de la ANDA a conectar inmediatamente el vital servicio, sobre todo hoy que por la pandemia deben lavarse las manos constantemente, pero si no hay agua no pueden hacerlo.