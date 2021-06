Sí Oscar Ticas falló una flecha, un israelí fue el “más oso” al fallar tres

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Al caer el telón del Preolímpico de Tiro con Arco en París, Diario Co Latino se tomó el trabajo de escudriñar el informe final de este torneo que otorgó ocho plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio. Es que en la nota de ayer sobre los resultados del lunes, informamos que el arquero salvadoreño había fallado una flecha disparada desde una distancia de 70 metros en su duelo contra Cheung Sum, de Hong Kong, que le ganó por seis sets a cuatro. Flecha que al no caer en la Diana le hizo perder entre dos y diez puntos. Sobre esta desafortunada flecha, Diario Co Latino le preguntó a Ticas sobre lo ocurrido y este respondió: “Fue la tercera de la primera serie. Había un poco de sol de frente y no me dejaba ver muy bien. No es normal, pero pasa y a varios les pasó en este torneo. Para que no nos confundamos, aclaro que esta flecha fallida no hizo que perdiera. Gracias por estar pendiente. Ok”.

Al respecto y hablando de casos anecdóticos, viene al caso recordar que en 2006 se disputó en El Salvador la cuarta fecha de la Copa Mundial FITA y en tal oportunidad y en el Polígono de Ciudad Merliot, increíblemente, Jorge Jiménez disparó su flecha a la Diana de su rival, perdiendo obviamente entre 8 y 10 puntos que eran sus promedios. El fallo se regó como pólvora entre todos los presentes.

Y volviendo a lo de las flechas perdidas, como Ticas filtró que “hubo varios que fallaron”, Diario Co Latino revisó el reporte final de la FITA y efectivamente se encontró conque el “más oso de la jornada” y rival más débil fue el israelí, Shahar Kleiner, fallando tres flechas en el duelo que perdió 0-6 ante el guatemalteco Thomas Flossbach. Además, tiró el segundo puntaje más bajo del torneo con un 34 de una puntuación máxima o perfecta de noventa, solo superando al yemení, Ibrahim Al-Tayeb con 21 puntos. Tomando muy en cuenta el famoso espíritu militar israelí, es lógico suponer que al retornar a su patria, a este chico lo van a someter a una buena chicharroneada.

Otros que por diversos motivos fallaron al no acertar en la Diana fueron Ulukbek Kursanaliev, de Kazajistán; el húngaro Laszlo Balogh y en chicas, solo la georgiana, Khatuna Narimanidze pasó por la pena de perder o fallar una flecha. Finalmente los medallistas de este torneo y clasificados para Tokio fueron: Galsan Bazarzhapov, de Rusia con la de oro superando por 6-2 al moldavo, Dan Olaru y el bronce lo ganó el finlandés, Antti Vikstyrom venciendo 6-4 al ucraniano, Oleksii Hunbin.