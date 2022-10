“Si la Federación quiere ir al mundial, debe trabajar con los clubes de Primera”: Hugo Pérez

Rebeca Henríquez

El estratega de la selección nacional, Hugo Pérez, manifestó a través de una entrevista en redes sociales del ritmo actual que tiene la Selecta y de la importancia que existe en que la azul y blanco y la Primera División trabajen bajo un sistema de organización para que el equipo nacional pueda participar nuevamente de la fiesta mundialista 2026.

El presidente de la Comisión de Regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Humberto Sáenz Marinero, comentó previo al encuentro que tuvo El Salvador contra Perú, sobre la posibilidad que existía de que la selección dispute amistosos de antesala al mundial, algo que ayudaría a los jugadores a mantenerse activos, en relación a ello, Pérez comentó que el trabajo con los clubes de primera división y la comunicación con la Primera División son un aspecto fundamental para llegar nuevamente a un encuentro mundialista.

“Las reuniones con la normalizadora de parte de los clubes de Primera son importantes, tiene que haber una manera de tratar de trabajar juntos, y creo que lo he dicho muchas veces, si realmente queremos ir al mundial, la federación tiene que trabajar con los clubes de Primera”, aseguró Pérez.

“En El Salvador se concentran en algo que no es la prioridad y yo me pregunto a veces, ¿qué es más importante, tratar de clasificar a un mundial, que no lo hemos hecho por muchas razones en más de 40 años, o enfocarse en resultados que hacen crecer básicamente por se están enfrentando a selecciones de otro nivel? Entonces, la prioridad debe ser de nuestro fútbol”, agregó.

El estratega dijo que la preparación de la selección será “vital” para determinar la condición en la que llegará el equipo salvadoreño a la fase de clasificación para el Mundial 2026, que en la próxima edición el formato tradicional pasará de 32 a 48 selecciones. El evento se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México y al ser el equipo mexicano la sede del evento, su clasificación se dará de forma automática, por lo que existe mayor probabilidad de que El Salvador vuelva a disputar un mundial.

Sobre la posibilidad de que la selección tenga un fogueo internacional antes de que arranque Catar 2022, Pérez dijo que es “difícil”, porque los países que clasificaron se están preparando para el evento, además la parálisis del fútbol por más de un mes en el mes de julio, también fue un obstáculo que interfirió para que los amistosos se pudieran concretar, fue el caso del compromiso con Argentina.

El entrenador dijo que a pesar de que Sáenz dijo que habían fechas FIFA para la selección, aún no hay algo concreto. Las fechas para los países no clasificados son entre el 14 y 20 de noviembre, por lo que si la selección consigue rival se jugaría en esos días.