“Si hay que reconstruir 100 mil viviendas las reconstruiremos”: Nayib Bukele 

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“La promesa de dar 10 mil dólares por vivienda se mantiene, no vamos a incumplir con darle a la gente su vivienda”, dijo el presidente de la República Nayib Bukele ante algunos residentes de las comunidades de la Calle Agua Caliente, que se vieron afectadas por la tormenta tropical Amanda. El mandatario manifestó que se buscará ayuda para sacar adelante al país.

“Estamos acá para decirles a todas las comunidades del país no están solos si hay que reconstruir 100 mil viviendas pues construiremos 100 mil viviendas”, sostuvo Bukele.

Asimismo, enfatizó que si le toca dar más de 3.7 millones de paquetes alimenticios de manera mensual, que ya se entrega por la pandemia COVID-19, lo seguirán dando. Y se incrementará si es posible para cubrir las necesidades del pueblo. “No vamos a fallarle a la gente”, dijo.

Bukele aseguró que ya casi suman 20 víctimas mortales por la Tormenta Tropical Amanda, y más de 29 mil familias salieron afectadas, mil viviendas colapsadas.

El mandatario recordó que este primero de junio, se celebró su primer año de gestión, por lo que reconoció que no fue fácil, debido a la pandemia por COVID-19, la tormenta “Amanda” y acusó a la opoisición política y empresarial de tratar de bloquear económicamente al gobierno.

“No es hora de celebrar, sino de trabajar. Ya vendrán tiempos buenos. Que la gente sienta que tiene un gobierno que está trabajando de la mano con ellos”, agregó.

El presidente informó que se esperan más lluvias para este jueves, por lo que la emergencia continuará.

Asimismo, informó que hay gobiernos amigos que ya se está sumando para ayudar, como Estados Unidos, que ha puesto a disposición su maquinaria militar para trabajar en la reconstrucción del país.

Bukele anunció que acompañará el trabajo de los alcaldes, sin importar la ideología política, para enfrentar la emergencia nacional por la tormenta tropical “Amanda” y por COVID-19.

Lo anterior, en respuesta a las recientes declaraciones del alcalde Ernesto Muyshondt, quien aseguró que existen grupos de poder que manejaron a parlamentarios, incluso, de su mismo partido político, en no aprobar más fondos a través de una modificación del FODES.

“Si necesitas recursos nosotros te los vamos a dar, ahorita no es tiempo de campaña”, es tiempo de trabajar unidos. Y cualquier alcalde del FMLN, ARENA, PCN o Gana quieran trabajar con nosotros, nosotros vamos a trabajar con ellos”, dijo.