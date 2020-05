“Si en septiembre no se lleva a cabo el torneo, difícilmente habrá Apertura 2020”: Samuel Gálvez

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

Con la pandemia del COVID-19 en pleno auge en El Salvador, la Primera División ahora tiene nuevos obstáculos para realizar el torneo Apertura 2020: tiempo y dinero.

Y es que la dirigencia de la Liga Mayor de Fútbol observa con preocupación el calendario, debido a que el Gobierno y Asamblea Legislativa aún no aprueban un plan de reanudación de actividades, pero también sacan la calculadora para estimar los costos que implicarían jugar con o sin público.

“Tuvimos una video conferencia con la Federación de Fútbol, ya que solicitaron hablar con los presidentes de los doce equipos sobre el inicio del torneo, debido a que nosotros hemos mantenido que es bien difícil realizar el torneo con el estadio cerrado y se mantuvo esa posición”, manifestó Samuel Gálvez, presidente de la Primera División, a radio YSKL.

Por ello, Gálvez reveló que, considerando la incertidumbre del progreso de los contagios por la pandemia, hay dos propuestas de formato para realizar el torneo Apertura 2020, que se discutirán en una comisión conformada para evaluar la situación.

“Hay dos propuestas, una que hemos hecho, como Primera División, donde proponemos dos grupos: Centro-Occidente y Centro-Oriente. Por su parte, la Federación de Fútbol hizo otra con grupos de Occidente, Centro y Oriente, pero eso lo discutiremos, como comisión, el lunes para ver cuál nos conviene”, detalló el también directivo de Municipal Limeño.

Debido a que todavía no hay una ley para el regreso de las actividades productivas y deportes en el país, Samuel Gálvez dijo que han movido la fecha del inicio del certamen para septiembre.

“Estaríamos iniciando en septiembre, pero por eso tenemos que evaluar el mejor formato, que nos permita ser más competitivos y que sea más corto. Veremos cuál de las dos propuestas llena las expectativas, para que la afición se sienta conforme con el torneo y los medios radiales y televisivos se sientan complacidos con un formato que llene las exigencias de un torneo normal”, expresó Gálvez.

Eso sí, el titular de la primera categoría reconoció que, de no comenzar el torneo Apertura 2020 en septiembre, no tendrán competencia hasta el año 2021.

“Si en septiembre el torneo no se lleva a cabo, difícilmente habrá torneo Apertura 2020; lo hemos analizado”, manifestó el directivo de la LMF.

Samuel Gálvez también dijo que el aspecto económico es otro de los factores que puede incidir para que no realicen el certamen.

“Se mantuvo la posición de once equipos que en esa condición (sin aficionados) no era posible iniciar, por lo que se está buscando una solución y se conformó la comisión para ver qué factores y con quiénes se puede contar, pues te habla claro, sin el apoyo de la televisora, para llevar a cabo el torneo, y la ayuda del Gobierno, a través del INDES que ojalá se pueda tener, será bien difícil que haya torneo”, pormenorizó.

Con respecto al posible apoyo financiero de la FIFA a los clubes de la CONCACAF, Gálvez dijo que es una posibilidad recibir la ayuda, pero aún no hay una respuesta concreta.

“Ellos (FESFUT) mandaron un documento a la FIFA, donde se sacó un gasto promedio que los equipos tenían por mes para tener una ayuda, pero el presidente (Hugo Carrillo) fue claro al decir que estarán pendientes y, si eso no llega, no se tendrá esa ayuda, porque la FESFUT no tiene las condiciones económicas, para ayudar a la liga mayor; quizá con alguna cosas, pero no con un fondo específico”, dijo el dirigente de la máxima categoría del balompié salvadoreño.

En cuanto al protocolo sanitario, cuando los equipos vuelvan a entrenamientos, Samuel Gálvez manifestó que evaluarán el documento presentado por la FESFUT, para así adecuarlo a la propuesta de los equipos.

“Hemos hecho otra variante con respecto a eso (protocolo sanitario), porque te incurre en gasto de entrenos, porque todos los días tienes que utilizar el protocolo, gasto de mascarilla, gel y material de limpieza. Ya lo analizamos y es otro gasto aparte que hay que incurrir y viene a sumar a los gastos normales de los equipos”, expresó el presidente de la LMF.