“Si damos con caridad Dios nos va a multiplicar y a bendecir”: Douglas Crespín

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Debemos esforzarnos en vivir de acuerdo al amor, hacer obras de caridad y poner los dones dados por Dios al servicio de los demás, fue el mensaje principal durante la eucaristía dominical celebrada en la Cripta de Catedral Metropolitana, por el sacerdote Douglas Crespín.

El religioso enfatizó que los beneficios de vivir en la caridad es la posibilidad de ayudar a los demás, pues Dios está en el que sufre en silencio y en el necesitado, porque si no se ayuda al prójimo a quien se ve y se dice amar a Dios que no se ve, entonces no es el camino correcto.

“Si damos con caridad Dios nos va a multiplicar, a bendecir y a dar la vida eterna, porque Dios bendice al dador alegre, si supiéramos vivir en la clave de Dios, otra cosa fuera. No podemos venir los domingos a darnos golpes de pecho, a rezar y comulgar, si vivimos una semana de injusticias”, afirmó Crespín.

Hizo un llamado a vivir en la caridad y ver a Cristo en el sufriente y necesitado, porque el reino de Dios se debe manifestar en la humildad, pues Cristo siendo Dios fue humilde, no buscó los lujos, sino por el contrario, compartió la humanidad, asumió la muerte por la salvación y redención del mundo.

Agregó que aspirar mucho a lo material le quita la visión autentica del reino de Dios, lo cual, implica vivir en la humildad, pero la soberbia gobierna al hombre, quien siempre quiere aplausos y ocupar los primeros lugares.

En la celebración se pidió por las comunidades para que siguiendo el legado de Jesucristo y el camino de San Romero se mantengan fiel al compromiso del evangelio, anunciando y denunciando el pecado estructural, que tanto daño ha hecho y haciendo al pueblo salvadoreño.

Asimismo, se elevó una oración por las personas cesadas de sus trabajos sin razón o motivo alguno, para que encuentren el amparo necesario y logren recuperar sus fuentes de ingreso a la brevedad posible, pues son muchas familias que han quedado sin el sustento diario.

Dentro de las peticiones también se incluyó el actual sistema de salud, para que sea actualizado y reformado, se inviertan los necesarios, garantizando el derecho y acceso a la salud de toda la población y la cobertura esté en todos los rincones del país.