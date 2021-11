Sentidas condolencias por el fallecimiento del compañero y amigo Alfonso Martínez

Por Domingo

Santacruz Castro

1º. Noviembre del 2021.

Esta mañana, del día 01 de noviembre del 2021, he recibido mensaje de YURI ALFONSO MARTÍNEZ, hijo del compañero y amigo Alfonso Martínez, informando que su padre falleció por la mañana del sábado pasado a causa de la pandemia Covid-19. He expresado las sentidas condolencias de mi esposa Zoila Romero y las mías por el sensible fallecimiento de un camarada militante y cuadro dirigente del Partido Comunista, desde los años sesenta. La primera vez que le conocí y traté fue en la III Plenaria Nacional del Frente Unido de Acción Revolucionaria, FUAR, el 20 de mayo de 1962. Alfonso asistió a dicha Plenaria, acompañando a Daniel Castaneda, Miguel Mármol, Modesto Ramírez y otros compañeros, representando la Columna Campesina del FUAR.

Después de dicho evento, en el cual fui electo para integrar el Comité Ejecutivo y la Comisión de Organización del FUAR, las relaciones con Alfonso y el resto de los compañeros del Grupo cabeza de la Columna Campesina se hicieron más activas. Recuerdo haber visitado la dirección de la Columna varios meses después, en donde pude conocer al resto de los integrantes: Daniel Castaneda, que era el secretario general del PCS; Miguel Mármol, Modesto y Segundo Ramírez, Raúl Vargas (el bachiller campesino), un hijo de Modesto llamado Fidel y Alfonso Martínez.

Meses después, supimos que Miguel Mármol y Raúl Vargas habían sido capturados por la Policía Nacional, situación que impactó en el funcionamiento de la Cabeza Columna. Todas las columnas del FUAR entraron en acción en la campaña de solidaridad, exigiendo la libertad de los compañeros. Tiempo después se supo que los dos presos políticos habían sido expulsados del país y dejados a la orilla del río que divida a Guatemala con el Estado de México.

Alfonso participó activamente en la edición y reparto de periódicos y hojas de educación campesinos de la Columna Campesina: La Mazorca y Trinchera, creo que se llamaban.

Al ser disuelto el FUAR, por orientaciones de Cayetano Carpio, llegó la idea de apoyar el trabajo de articulación del movimiento sindical disperso, crear a la Federación sindical FUSS mediante el CUS, al cual se sumó el FUAR. EN 1965, Alfonso apoyó la creación de ANDES 21 de junio, trabajo que se vinculó hasta la creación de FESTIAVTSCES en 1969. También aparecieron las actividades políticas electorales del PAR Nueva Línea, entre 1966 y 1967, en donde Alfonso, sus compañeros y compañeras desarrollaron una fuerte campaña de trabajo político, primeramente, en el campo y luego a las ciudades. A finales de los años sesenta, Alfonso fue designado a trabajar en la ciudad de San Miguel, con el objeto de articular las bases sindicales, formar estructuras o apoyos de éstas, en donde permaneció varios años.

En el Oriente del país, Alfonso realizó contactos con personalidades políticas, las cuales pasaron tiempo después, a ser atendidas por Raúl Vargas, que también había sido enviado a la zona para los preparativos de las campañas políticas del UDN- UNO.

Alfonso Martínez fue un importante apoyo del trabajo político partidario de Rafael Aguiñada Carranza para la unión de las tres federaciones, incluida FENASTRAS, para la creación de la Central Única de Trabajadores Salvadoreños, CUTS, pero también en el proceso de depuración de cuadros sindicales reformistas. Ese trabajo obligó a Alfonso a convertirse en un dirigentes sindical de los sastres y de la FESTIAVTSCES a principios y mediados de los años setenta, hasta constituir la Central Única. Con más de 20 años de trabajo clandestino y los 12 años de la Guerra Revolucionaria de 1980-92, Alfonso hizo uso de su experiencia para apoyar el trabajo político de apoyo a la guerra, creando bases políticas de apoyo, al tiempo de promover la lucha de construcción y desarrollo del movimiento sindical que debía coordinar con la guerra popular revolucionaria.

Después de la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992, Alfonso Martínez asumió tareas de orientación y educación política ideológica en el movimiento sindical, tratando de mantener las relaciones con el FMLN en el cumplimiento de los acuerdos de paz. Participo activamente en el proceso de legalización del Fmln como partido político para convertirlo en el instrumento único de los cinco partidos revolucionarios que lo integraron en 1980.

Alfonso Martínez fue uno de los cuadros dirigentes del PCS que trabajó arduamente en el fortalecimiento del partido Fmln, tratando de librar modestamente una lucha política ideológica contra las tendencias de disolver o debilitar al movimiento sindical y popular por parte de la derecha neoliberal y de los esfuerzos hegemonistas de miembros reformistas del Fmln que lo olvidaron.

Con estas actividades, hay que decirlo, Alfonso Martínez y muchos otros y otras personas provenientes del PCS mantuvo su esfuerzo en mantener y desarrollar la unidad del Fmln en el proceso de elecciones políticas desde 1994 hasta la fecha.

Con paciencia y resignación política se vio obligado a sumar sus modestas experiencias en constituir la Coordinadora Intergremial Rafael Aguiñada Carranza, como apoyo a la construcción y desarrollo de las bases políticas de la revolución salvadoreña. En este terreno, a una edad avanzada, con el espíritu en alto, la Pandemia Covid-19 le arrebató la vida, una vida valiosa, heroica, de mucho sacrificio al servicio de la patria y de la lucha internacional.

La muerte física de Alfonso Martínez constituye un fuerte golpe para la familia, su esposa e hijos, de la militancia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, especialmente de la CIRAC y de la militancia de lo que fue el Partido Comunista de El Salvador. El ejemplo de Alfonso Martínez seguirá presente.

¡ALFONSO MARTINES,

HASTA LA VICTORIA FINAL!