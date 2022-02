“Señor, haga algo, a la gente la están desapareciendo y matando”

Diputada Claudia Ortiz al presidente Bukele sobre el tema de las fosas clandestinas:

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

“Señor, tiene todos los recursos del Estado en su poder, haga algo; la gente se está muriendo, a la gente la están desapareciendo y matando, no es posible que esté jugando a cambiarse la cara en las redes sociales mientras el pueblo sufre estos vejámenes, es momento de hacer algo”, solicitó la diputada Claudia Ortiz al presidente de la República, Nayib Bukele sobre el tema de los 26 cadáveres que se encontraron en una fosa clandestina en Nuevo Cuscatlán el pasado fin de semana.

La parlamentaria de oposición sostuvo que el tema de las personas que se encuentran como víctimas de desaparición en fosas comunes es un tema que no es nuevo, “es un tema que viene desde la época del conflicto armado de El Salvador”. Sin embargo, afirmó que el tema central es que en estos momentos los recursos del Estado están a disposición del presidente para que asuma esa responsabilidad estatal y encuentre una solución que deja sufrimiento a las familias salvadoreñas.

El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Ricardo Godoy, comentó que “no se puede opinar nada de lo que ha dicho el Gobierno sobre las fosas comunes encontradas en Nuevo Cuscatlán porque no han dicho nada. Con esta ya son 7 y vemos como en dos años y medio de gestión de Bukele hay más fosas y cementerios clandestinos que obras por parte de este Gobierno».

Godoy lamentó que se promocione algunos días con cero homicidios, ya que ven que el Gobierno “tiene un total desapego con este tema de fosas clandestinas, con todos los salvadoreños que lloran buscando a sus familiares”

La efemelenista Anabel Belloso lamentó que el GOES oculte información sobre las diferentes fosas clandestinas que han sido descubiertas, “Es un irrespeto hacia las víctimas, hacia sus familias que con el afán de ocultar esta información y proyectar una realidad que dista mucho de lo que las personas viven en los territorios se haga este tipo de manejo irresponsable”.

También, René Portillo Cuadra, de ARENA, comentó que las fosas son una preocupación a nivel nacional e internacional, “esto no es un tema aislado y hay otros cementerios identificados en Lourdes Colón y en Cojutepeque y el GOES no se ha pronunciado”, dijo.

Además, sostuvo que todo el dinero que solicitaron para la implementación del Plan Control Territorial se les dio por parte de la Asamblea Legislativa, “eso no es un problema por falta de dinero, los que nos preocupa es que no haya una política, un proyecto claro de cómo van a atender a las víctimas o cómo van a contrarrestar estas series de situaciones en donde no se trata de 26 cuerpos, se trata de 26 familias que están de luto”.

Justamente, el PCT lleva dos años y medio de haberse implementado, según investigaciones periodísticas, indican que las fases del PCT rondan los $575 millones, según Hacienda. El documento como tal no es público por decisión del Gobierno. Dicho plan de seguridad ha sido el responsable de la propaganda estatal donde afirman que la delincuencia la tienen controlada.

Al respecto, la diputada opositora Claudia Ortiz sostuvo que “nadie conoce especialmente en qué consiste o cuáles son los resultados que promete generar, más allá de videos y discursos bonitos”, puntualizó Claudia Ortiz.