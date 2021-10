Sembrando el semillero para el futuro del tenis

Deportes Co Latino

Con la participación de 32 pequeños tenistas en masculino y femenino, representativos de clubes, academias privadas y escuelas públicas de San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Sonsonate, el fin de semana se jugó en las canchas de la Federación Salvadoreña de Tenis, en el Polideportivo de Ciudad Merliot, el “Primer Festival de Minitenis”.

El Jefe de Arbitarje de festival, Diego Navidad, informó que los participantes, de entre los 5 y 10 años de edad, fueron aglutinados en una sola categoría para disputar partidos que tuvieron una duración de tres minutos en un formato mixto. De igual forma, se improvisaron canchas con medidas de 11 metros de largo por 5.40 de ancho, mientras que la red tuvo una altura de 0.6 metros.

Explicó que en este festival no se otorgaron primero, segundo, ni tercer lugar, porque se premia a todos por igual, para estimular su participación. “El objetivo, dijo, es que disfruten el tenis y que conozcan más sobre este deporte, porque a estas edades no es recomendable ponerlos a competir para ganar o perder, porque el resultado de esta “competencia” puede ser una causa emocional para no regresar”, ilustró.

Este fue el primer torneo para jugadores menores de 10 años, en ambas ramas, que la federación desarrolló desde el inicio de la pandemia del COVID-19, en marzo del año pasado y se tiene la idea de celebrar otros torneos para chicos y chicas antes de que finalice el año, aprovechando las vacaciones estudiantiles.