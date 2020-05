Seleccionador nacional de Taekwondo vence el COVID-19

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

Muchos rivales férreos han sucumbido durante la carrera de Nassin Rodríguez, exatleta y actual entrenador de la Federación Salvadoreña de Taekwondo (FESAT); pero ahora, quizá, superó al más diminuto y complicado oponente: el COVID-19.

Rodríguez, quien estuvo 52 días en cuatro centros de contención en El Salvador, le ganó la partida al nuevo coronavirus, tras resultar negativo en la segunda prueba que le realizó el Ministerio de Salud (MINSALUD).

Eso sí, el entrenador de selecciones de taekwondo vivió antes días inciertos, al pasar por los albergues en el INJUVE, Hospital Saldaña, Hospital Temporal de Tecoluca, en los cuales no tuvo noticias claras de su diagnóstico.

Es de recordar que Nassin Rodríguez, junto a una atleta de la selección nacional, regresó al país el 14 de marzo, días después de que el presidente, Nayib Bukele, decretara la cuarentena en cadena nacional, por lo que fue trasladado a un centro de contención para así evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Sin embargo, Rodríguez, quien fue tratado como paciente asintomático, vio la luz al final del túnel hasta que lo trasladaron por cuarta ocasión a un centro de contención, el cual fue la escala final para superar el COVID-19 y volver así a casa con su familia.

“El proceso lo cerré en la Segunda Brigada Aérea, ahí fue el último centro de contención al que llegué y donde me dieron un protocolo más claro, pues se me dijo la fecha de realización de la prueba” la cual me hicieron a los ocho días de haber llegado”, contó Nassin Rodríguez.

En la misma línea, el entrenador de selecciones nacionales de la FESAT recordó que la noche del martes 5 de mayo llegó el final de un incierto camino en los centros de contención.

“Me hacen la segunda prueba y, a los cinco días, me dijeron que ya habían iniciado el protocolo de salida, porque la prueba ya había sido procesada, pero fue al séptimo que ya estaba mi alta; por lo que podía salir del centro de contención”, relató el entrenador del deporte de las patadas.

Pese a la buena noticia, Nassin Rodríguez manifestó que nunca tuvo acceso al resultado por escrito de sus pruebas de COVID-19, pues siempre recibió “una notificación verbal”.

El día de su salida, el miércoles 6 de mayo, Nassin detalló que por protocolo debía “llenar la ficha de salida y uno se compromete a realizar la cuarentena domiciliaria, siempre manteniendo las medidas de distanciamiento social, higiene y sin salir del hogar”.

Al fin en casa, el seleccionador nacional de la FESAT sintió alivio al reencontrarse con sus familiares y disfrutar de la calidez de su hogar, aunque no bajó la guardia en las medidas de higiene y distanciamiento social.

“Me prepararon un cuarto ya con la comodidades de estar en mi casa, con un plato, taza, tenedor y cuchillo individualizados. Además, la ropa separada y lavada por aparte, y me proporcionaron mascarillas para todos los días de cuarentena. Menos mal que en mi casa tenemos dos baños y uno sólo lo ocupo yo”, expresó Nassin, quien a partir de mañana ya podrá salir, luego de cumplir con 15 días más de cuarentena en su casa.

“52 días, jamás voy a olvida ese número”

A pesar de que los centros de contención son parte del pasado, Nassin Rodríguez reconoció que recorrer cuatro albergues marcó su vida, aunque saca el lado positivo de la experiencia.

“Es una buena experiencia haber pasado en centros de contención, uno le ve el lado positivo. De hecho, como Federación, estamos trabajando en cómo se reiniciarán los entrenamientos y, bien o mal, se tiene una experiencia acumulada; sin embargo, 52 días (en centros de contención), jamás voy a olvidar ese número”, expresó el técnico de taekwondo.

De hecho, Nassin reveló que utilizará su experiencia en los centros de contención para elaborar un protocolo sanitario, al momento de retornar a los entrenamientos con selecciones nacionales de taekwondo.

“Toda la experiencia que adquirí la trataremos de plasmar en protocolos, cuando ya lleguen los entrenamientos, y quizá el primer paso será cuando entremos a la pista o área de entrenamiento, la cual desinfectaremos media hora antes con hipoclorito (mezcla de agua con lejía). Luego, iniciaríamos el procedimiento de entrenamiento individualizado, de no más de diez atletas en áreas de cuatro metros cuadrados, haciendo trabajo de auto carga y de sombra (como le llaman en el boxeo), para que al finalizar se duchen y desinfecten al llegar a su casa”, adelantó el entrenador de la Federación Salvadoreña de Taekwondo.

Sin embargo, Rodríguez es consciente de que el regreso a las actividades aún es incierto, pese a que proyectan fases para reactivar el país, y cambiarán varios aspectos que acostumbraban a realizar en las competencias.

“Nos llevará un proceso de dos a tres meses probablemente, pero tendremos la limitante de que no tendremos test de COVID-19 para los deportistas por la escasez que hay en el país y porque habrá gente que será prioridad. Además, van a tener que cambiar muchas cosas, porque no se podrán prestar las protecciones por el sudor y las gotas de saliva, por lo que será complicado retomar la competitiva, aunque obviamente nos asesoraremos con la gente especializada del Ministerio de Salud, para que nos den el banderillazo de salida”, manifestó.