Segunda fase del Hospital El Salvador tendrá 664 camas de cuidados intensivos

“El Hospital El Salvador, adecuado en el ex Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) para atender a pacientes positivos a COVID-19, está dividido en tres etapas, ya entregamos 400 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); en la segunda fase se colocarán 664 camas más, pues prácticamente se cuenta con toda la infraestructura, el sistema médico y oxígeno para garantizar las 1,064 camas”, así lo afirmó Romeo Rodríguez, titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP). El funcionario explicó que para la primera fase se adecuó una parte del Pabellón Centroamericano y el Salón 1 del CIFCO para instalar las 400 unidades de cuidados intensivos; además, se cambió el piso y colocó uno especial, a fin de garantizar que no haya virus y bacterias; todas las paredes llevan tuberías de cobre que van conectadas a una red de oxígeno. La infraestructura cuenta con área de alimentos, bodega de medicamentos, estancia de doctores, un espacio para administración, dos áreas de descanso y una planta de tratamiento para aguas residuales.

“En el hospital hemos construido un túnel de más de 400 metros de longitud, el cual permite que el equipo médico y de enfermería se desplace por los diferentes espacios sin entrar en contacto con el exterior; estamos a la vanguardia, se instalaron cámaras que detectan la temperatura de cada paciente, el dispositivo, incluso detecta si las personas que ingresan usan mascarilla y lleva el registro del cuadro clínico del paciente”, detalló Rodríguez.

Asimismo, indicó que instalaron 14 kilómetros de tuberías de cobre y aires acondicionados, los cuales hacen doce cambios de aire, algo único en la región; además, cuenta con doble sistema de filtros de aire, pues purifican el aire que ingresa y el que sale del recinto. Se instalaron 80 duchas y habilitaron baños en cada una de las áreas, así como la construcción de baños inclusivos. Sostuvo que para los próximos días están a la espera del equipamiento médico como ventiladores y camas hospitalarias, uno de los retos más complejos fue competir, “incluso con potencias”, para adquirir dicho equipo.

Según el ministro de Obras Públicas, simultáneamente trabajan en la tercera fase del proyecto, que es la construcción del edificio en el estacionamiento anexo del ex CIFCO; “primero Dios no lo vayamos a ocupar, pero nos estamos preparando como la última línea de defensa ante esta pandemia”, aseguró.

En el proceso de construcción del Hospital El Salvador, el Gobierno pidió las auditorías concurrentes de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), adicionalmente habilitaron un enlace en la página web del MOP para que la población también pueda dar seguimiento. De acuerdo a Rodríguez, ningún Gobierno ha tenido una auditoría concurrente en una emergencia; por lo cual, ponen a disposición toda la información de los procesos de forma transparente.

Medidas en transporte

El viceministro de Transporte, Saúl Castelar indicó que cuando se reactive el servicio de transporte público de pasajeros, los empresarios deberán implementar estrictas medidas sanitarias para contener la propagación del COVID-19; entre ellas, regular el flujo de pasajeros que abordan las unidades, control de temperatura, uso obligatorio de mascarillas, instalar alcohol gel en los buses y microbuses y que estos sean desinfectados constantemente.

El titular del Viceministerio de Transporte (VMT) agregó que los protocolos para reactivar el servicio, a partir del próximo 7 de julio, se están estableciendo junto con el Ministerio de Salud (MINSAL) y, cuando estén listos, se socializarán con los transportistas; sin embargo, hay protocolos que el mismo sector de transporte puso en función, pues los empresarios han estado cercanos y dispuesto a acatar las medidas.

Con respecto al subsidio del transporte público, Castelar aclaró que el Estado no ha reconocido la compensación económica, pues no se pueden erogar fondos por un servicio no prestado, reconoció que la situación no es fácil para ese sector; por lo que buscarán los mecanismos adecuados de apoyo, sin que ello implique incrementar las tarifas por el servicio.

El VMT confirmó que al inicio de la cuarentena por la emergencia del coronavirus el tráfico se redujo hasta en un 85 %; pero, a medida que pasó el tiempo, el nivel de congestión vehicular ha aumentado; ayer, lunes, a una semana de la reactivación económica, se registró un aumento en la carga vehicular sobre el final de la alameda Roosevelt y Plaza Las Américas, bulevar de Los Héroes y 49 avenida Sur.