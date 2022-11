Sector informal no es candidato para beneficios de pensiones

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada por Vamos, Claudia Ortiz, sostuvo que “los ajustes” que se han anunciado sobre el proyecto de reforma al sistema de pensiones “son cambios justos” que van en la línea de hacer “más justo” el sistema que “históricamente ha sido injusto”. Sin embargo, instó a que se aborde sobre la situación del sector informal.

Con esta reforma, el Ejecutivo dejó fuera a todo el sector llamado “informal” o por cuenta propia. Sobre esto, la legisladora Ortiz dijo que se deben abordar las condiciones de ese sector.

“Sería importante que el Ejecutivo hable francamente si ese sector (el informal) va a ser favorecido de alguna manera o va a ser dejado por fuera en la discusión de este proyecto. Me parece que parte de una solución integral es también tener en cuenta eso, ya que hay un universo de personas que podrían incluso tener la capacidad económica de cotizar en un régimen especial que permita también inyectar más recursos al sistema”, enfatizó la parlamentaria.

El gobierno no contempla incluir al sector informal. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que “meter otro pilar no contributivo (el primer pilar contributivo es la pensión que reciben los veteranos de guerra y excombatientes del FMLN, los cuales no cotizaron, pero sí reciben una pensión) para aquellas personas que no han trabajado nunca en su vida y que nunca han cotizado, es cargar más el sistema”.

“A mí me parece injusto e irresponsable que alguien que no ha contribuido al sistema goce de los beneficios”, dijo Zelaya; sin embargo, aún se desconoce si, por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia o el sector informal puedan aportar para que en un futuro gocen de pensión.

En términos generales, la diputada Ortiz informó que la gente está en su derecho de entusiasmarse cuando escucha que van a tener mejores pensiones. “Pero también la gente tiene derecho a saber cómo será posible, sobre todo, cuando hay algunas cosas que nos llaman la atención como que la pensión mínima va ser incluso mayor que el salario mínimo, creo que es necesario tener acceso no solo al proyecto de ley, sino que el Ejecutivo divulgue cuáles son los datos con los cuales se hizo estas reformas”.

La diputada FMLN, Anabel Belloso, sostuvo que “toda reforma de pensiones debe ser formulada junto a cotizantes y pensionados, superar problemas como la poca cobertura y bajas pensiones, que sea sostenible en el tiempo. Debe generarse una verdadera consulta que tome en consideración las diversas opiniones”.

Este martes, en sesión plenaria podría conformarse la comisión que estudiaría las reformas.