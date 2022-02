“Se trata de un medicamento de uso delicado”, dice infectólogo

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El médico infectólogo, Jorge Panameño, brindó información sobre el uso de Molnupiravir, un antiviral análogo de los nucleótidos, para uso en pacientes con COVID-19, ya que el GOES reparte este fármaco a todo paciente que presenta una PCR o antígeno positiva, pero el uso sin necesitarlo puede traer complicaciones.

Fue el pasado 21 de diciembre que la Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó de emergencia el uso Molnupiravir en pacientes con COVID-19 de leve a moderado, de forma temprana, es decir, no más de 3 a 5 días después de haber iniciado los síntomas.

Pero estas deben cumplir con ciertas condiciones como ser mayor de 18 años, en el caso de las mujeres, no estar embarazada o en periodo de lactancia, además, no poseer factores de riesgo para desarrollar enfermedad grave que conduzca a la hospitalización o a la muerte, “es decir, no es para cualquiera que solo tenga una prueba positiva”, resaltó Panameño.

Además, el fármaco no debe ser distribuida en forma masiva, “como al parecer se plantea, en mensajes como este”, dijo Panameño, acompañado de una captura de pantalla donde se lee en un mensaje de texto que el Gobierno distribuye el fármaco a todos los pacientes que tengan una prueba positiva PCR o de antígeno. Según el medico infectólogo esto no debe ser así, ya que “se trata de un medicamento de uso delicado”.

“En el momento actual se trata de un medicamento experimental, ya que se encuentra en fase 3 de investigación, por lo que no conocen totalmente ni los efectos colaterales ni las interacciones farmacológicas, por eso no cumple con los requisitos para (una) licencia plena, es una autorización de emergencia y su uso debe ceñirse a esta condición”, resaltó Panameño.

El médico resaltó que es importante conocer algunos detalles “no informados” a los ciudadanos. “Por su mecanismo de acción, actúa sobre el genoma viral, impidiendo su multiplicación, esta es la razón por la que está contraindicado en el embarazo, ya que esto es una causa importante de teratogénesis, es decir, puede causar malformaciones congénitas. Esto es tan delicado que la misma agencia establece la necesidad de medidas anticonceptivas efectivas para personas de uno u otro sexo, hasta por 4 días después de terminado el tratamiento, en mujeres y 3 meses en hombres”.

En el caso de las mujeres, dijo Panameño, es de asegurar que no estén embarazadas al inicio del tratamiento. Además, explicó la razón por la cual, no se recomienda para niños. Según él especialista el fármaco “interfiere con la formación de músculos y huesos”.

En cuanto a su utilidad y si se utiliza adecuadamente: un estudio recientemente publicado en la Revista The New England Journal of Medicine (NEJM) mostró una reducción del 30% en riesgo de morir o ser hospitalizado y no el 50%, tal como el ministro de Salud, Francisco Alabí ha expresado.

“Considerando que la mayoría de las personas con enfermedad leve y sin factores de riesgo no necesitan manejo antiviral, ¿cuál es el índice costo/beneficio para una estrategia de distribución masiva? ¿y el de riesgo/beneficio?”, cuestionó Jorge Panameño.

Por tal, este medicamento solo “puede y debe” utilizarse bajo supervisión médica cercana, ya que su uso “es de riesgo”, expreso Panameño, y agregó que “en este momento la forma de distribución no obedece a criterios médicos técnicos, sino a otros objetivos no sanitarios, como ha sido durante toda la pandemia en este país”.

“Por qué naciones como Noruega o Finlandia, ¿con muchos mayores recursos que los nuestros no la reparten gratuitamente como acá?, porque en esos lugares las decisiones de esta naturaleza las toman técnicos, no políticos ni publicistas”, concluyó.