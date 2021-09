“Se quiere hacer una refundación del Estado, dándole más poder al poder”: Claudia Ortiz

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la República, Nayib Bukele, se pronunció ante las reformas constitucionales del equipo ad hoc liderado por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, que les fueron entregadas la noche del miércoles 15 de septiembre en el marco del los 200 años de la Independencia de Centroamérica.

El gobernante manifestó que no reformará artículos de la Carta Magna que estén relacionados con el aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia.

El jefe de Estado se refirió a las reformas como “una deuda histórica con el pueblo salvadoreño”, puesto que “cambiar la Constitución de D’Aubuisson y sentar las bases necesarias para construir el país” es lo que la gente merece, escribió en sus redes sociales.

Bukele afirmó que la oposición “le tiene tanto miedo” a una reforma constitucional “que desmonte el sistema de privilegios del que siempre han gozado, que se han encargado de esparcir rumores y una campaña sucia de que la intención es ‘aprobar el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia ‘. Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga ”, dijo el mandatario.

El presidente Bukele agregó que a pesar de que no fue partícipe en la creación del proyecto de reforma constitucional, “ahora que ya está en mis manos, me toca revisarlo, consultarlo y modificarlo, antes de enviarlo a los diputados para su estudio”, sostuvo .

“He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia ”, subrayó el jefe de Estado. Ya que, en el proyecto de reformas, la redacción no queda clara, y se deja a la interpretación.

Sin embargo, anunció que sí bien no se propondrán cambios a dichos artículos, sí se deberá cambiar otros, “para que los salvadoreños gocemos de derechos acordes al país que queremos construir y heredar a nuestros hijos”, es decir “una Constitución que garantice el derecho al agua, al aire limpio, a la educación de calidad, a la salud, a la vivienda, al acceso a Internet, a la inclusión financiera, a créditos sin usura, a la seguridad, a la alimentación, a un salario justo ya una pensión digna ”, comentó.

Con tales reformas, según Bukele, la posible Carta Magna deberá obligar a cualquier Gobierno futuro a invertir en salud, educación, acceso a la tecnología, que proteja el medio ambiente, que limpie y mantener limpios los ríos y playas ya que no pueden destruir lo que queda de los bosques.

Estas declaraciones ya han generado reacciones en la Asamblea Legislativa. Los diputados de oposición afirman que no creerán en los comentarios que haga Bukele hasta que el proyecto en sí, esté firmado y presentado. Asimismo, que no es tanto esos temas, sino que quiere concentrar el poder.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, dijo que esos temas “evidentemente son afines a la mayoría de la población, como partido, nosotros también hemos dicho que nuestra postura es proteger y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y nuestra postura sobre el matrimonio legalmente establecido es una postura que sea entre hombre y mujer, por lo tanto, con esos temas, creemos que coinciden con lo que la mayoría de la población opina ”.

Sin embargo, consideró que el punto fundamental de las propuestas de reformas a la Carta Magna no son necesariamente esos temas, si no que el punto más fundamental es que en El Salvador “se quiere hacer una refundación del Estado, dándole más poder al poder, dándole más poder a quienes ya tienen suficiente, y aunque están planteados nuevos derechos, pero no a cambio que se reforma todo el aparato estatal de manera de concentrar mayor poder en las instituciones sin contrapesos a ese poder, dijo.

La diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Marleni Funes, dijo que mientras Bukele no presente la propuesta firmada, “se va a quedar el documento tal cual lo ha presentado el equipo al que Bukele designó”, porque equipo dicho , “No actuaba de manera aislada del presidente”.

«Aquí no estamos hablando de una reforma a la Constitución, si no de una Constitución nueva, que se está llevando a cabo un encuentro el proceso que debería seguirse para reformar la Constitución que esta misma lo establece», agregó.

Mientras que la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos, comentó que “El Salvador demanda una nueva constitución que incorpore nuevos derechos a los ciudadanos y supere el texto de la guerra civil”.

Agregó que Bukele “ha sido enfático en defender la vida, el matrimonio entre un hombre y una mujer así nacidos y rechazar la muerte asistida”.

El jefe de fracción de la bancada oficialista remarcó que «todos los instrumentos jurídicos deben actualizarse, de acuerdo a las necesidades de la población», refiriéndose al proyecto de reformas que Bukele enviará a la Asamblea Legislativa para que sea el legislativo quien lo estudie, y además, lo apruebe y sea ratificado en la siguiente legislatura.