Se puso en riesgo al país al romper cuarentena dice el Colegio Médico

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico expresó que la “improvisación” en el mecanismo de entrega de los 300 dólares a las personas vulnerables económicamente contribuyó al rompimiento de la “cuarentena nacional”, que se había decretado días atrás y que solo vendrá a elevar la diseminación del COVID-19 en el país.

“Como Colegio Médico entendemos que la crisis económica que afecta a todos los salvadoreños es porque en la mayoría de los casos sus fuentes de empleo han sido cerrados, y que este bono de 300 dólares ofrecido por el presidente Nayib Bukele es para apoyar a un sector importante y vulnerable, pero debemos recordar que el fin primordial de las medidas que nos han llevado a una cuarentena es salvaguardar la vida de los salvadoreños, y lamentamos que por este mecanismo improvisado se haya roto la cuarentena que la mayoría del pueblo salvadoreño había cumplido, un hecho que ha puesto en riesgo nuestro país”, sostuvo Brizuela.

En cuanto a las imágenes de miles de personas que se aglomeraban en largas filas, con niños en brazos y protegidas solo por mascarillas o tapabocas, el presidente del Colegio Médico señaló que esto echaba por tierra los sacrificios de las autoridades y de la población en general, que cambia para el personal médico y de salud el panorama sobre el COVID-19 en el país.

“Esta salida de mucha gente a la calle probablemente va a permitir que el virus circule en forma masiva y que la cantidad de casos se vaya incrementando, ahora llamamos a las autoridades, lo que veníamos solicitando y ahora tienen mayor validez, y es más pruebas para detectar las infecciones con COVID-19, tanto a las personas que están en cuarentena y pruebas centinelas en los establecimientos de salud, ya que esta salida masiva, no solo en el Área Metropolitana de San Salvador, sino en todo el país, fue considerable y nos ha puesto en riesgo a que el virus se disemine y haya modificación en la curva de presentación de casos”, consideró.

En cuanto a los mecanismos para la entrega del dinero a un amplio sector de la sociedad salvadoreña que vive del trabajo informal en las calles o presta servicios a domicilio, el médico señaló que estos procesos de entrega pudieron tener una visión mayormente comunitaria.

“Hay mecanismos como las alcaldías municipales, líderes comunitarios, Protección Civil, que tienen desarrollada toda una red a nivel nacional, pudieron haber participado en la búsqueda de un mecanismo que facilitará la entrega de estos fondos cerca de su comunidad sin necesidad de moverse de la casa. Se ha evidenciado que la población no estaba calzada (registrada), no tiene redes sociales y no tiene teléfonos inteligentes, porque la gran mayoría de personas que no aparecía su nombre que recibirían estos fondos los mandaron a la calle y hubo una petición de parte del Gobierno que fueran a los CENADE y esto se salió de control, la verdad”, puntualizó.