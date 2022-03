Se debe romper la maduración de la impunidad: Pro Búsqueda

Gloria Silvia Orellana

@Diario CoLatino

Eduardo García, director de la Asociación Pro Búsqueda, afirmó que la conmemoración de la niñez desaparecida es una fecha muy importante, que no pueden dejarla pasar porque encierra el reclamo sentido de los familiares por la justicia, la verdad y la dignificación de la memoria de las víctimas, dijo en entrevista exclusiva con Diario CoLatino.

– ¿Cuáles serán las actividades que realizarán en torno a esta fecha conmemorativa?

En esta conmemoración nos sentimos orgullosos de nuestros logros obtenidos, como los 463 casos resueltos que no son pocos, de la atención a las sentencias y de todas las investigaciones que hemos hecho así como publicaciones. Este año por problemas de pandemia y no tener problemas de llegar al terreno y tener aglomeraciones de las personas, realizamos tres actos este fin de semana en los territorios que trabajamos: Chalatenango, Morazán Suchitoto y San Vicente. En esos lugares llegaron las personas desde lugares cercanos que serán 60 a 80 personas.

Habrá lugares en donde las personas no podrán reunirse, por obvias razones, entonces, vamos a aprovechar la cobertura de las radios comunitarias que hay de ARPAS, Sumpul, Izcanal y otras, recordemos son más de 800 familias las que integran la sociedad ProBúsqueda. Por esto haremos las tres reuniones para que puedan conmemorar con nosotros los actos importantes sobre una fecha de lucha y de reivindicación como es la niñez desaparecida en el país.

– ¿Cuál es la situación con esta niñez desaparecida para Pro Búsqueda?

Nosotros vamos a cumplir 28 años de venir trabajando en esto y casi hemos resuelto la mitad de los casos que han denunciado ante ProBúsqueda, pero no podemos esperar otros 28 años, para resolver los casos que faltan.

El Estado tiene que reaccionar ya, esta no es una empresa y obligación nuestra, esto si es una reivindicación y si es una responsabilidad el Estado y tiene que reaccionar ya.

Si no saben cómo hacer las cosas no lo entendemos, porque hemos hecho grandes esfuerzos para formar agentes tomadores de decisión de cómo se debe investigar, les hemos descrito las rutas -durante años- que siguieron esos niños , en donde está la documentación y hemos llenado a la Sala de lo Constitucional de Habeas corpus, y hemos generado una jurisprudencia que no existía.

Hemos denunciado ya tres veces ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y habrá una cuarta ante la ausencia de justicia del país, entonces, ya es hora que reaccionen.

– ¿Por qué esta renuencia a trabajar con las víctimas?

Antes la excusa era que estaba muy fresca la guerra; luego que no había la correlación que 20 años de ARENA, luego que era muy difícil después que las cosas se revirtieran que en 5 años del FMLN y luego fueron 10 años, y ahora ya tenemos 3 años del nuevo gobierno y no vemos ningún cambio de actitud diferente al de los anteriores.

Ahora, no hay excusas, tienen la correlación de la Asamblea Legislativa, han puesto una Sala de lo Constitucional, un Fiscal General de la República y el Ejecutivo, entonces, no hay ninguna excusa para reivindicar este día y darle una solución a esto.

Meter un decreto transitorio que devuelva la identidad de los jóvenes reencontrados en la Asamblea Legislativa, no les puede llevar más de lo que se tardan en levantar la mano, porque últimamente ni discuten las leyes, entonces, no tendrían que hacerlo porque ya la tendrían consensuada.

– ¿Qué esperan como Pro Búsqueda?

Nuestro planteamiento es si será capaz esta Sala de lo Constitucional de exigirle al Fiscal General que presenten informes de las Habeas corpus que le ha notificado -quizás no- porque ya este fiscal, lo ha puesto Nuevas Ideas, lleva un año y debe ya 4 informes de Habeas Corpus.

O será la nueva Sala de lo Constitucional de Nuevas Ideas, la que intime al ministro de defensa de Nuevas ideas por los archivos militares donde hay información de la niñez desaparecida –creo que no- porque no lo ha hecho hasta ahora.

Será la Asamblea Legislativa -la que le diga- a la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General que cumplan con sus deberes y así como quitaron a los anteriores los van a quitar a todos por no cumplir… lo dudo.

– ¿Cuál debe ser el compromiso del presidente Nayib Bukele, ante las víctimas?

¿Será el presidente (Nayib Bukele), el que lideré esto como lo hizo con la Sala y el Fiscal anterior?, allí está el debate, estamos esperando porque no podemos aguardar otros 28 años por justicia.

Porque de los muertos en la guerra son responsables quienes estuvieron en la guerra, pero de las familias que han revindicado justicia y han conseguido sentencias que han pedido indemnizaciones y que se están muriendo porque ni siquiera en el presupuesto de la nación se incluye de ellos, este gobierno es el responsable actual.

– ¿Por qué alargar el acceso a la justicia?

En estas cosas no hay claros ni oscuros, ya hemos llegado a una situación de maduración de la impunidad que es tan plena en el país que la única forma de resolverlo es “jalar la manta” y que se quede descubierto quien tenga quedar descubierto.

¿Tendrá la valentía esta administración de hacerlo o se van a quedar como los anteriores?, y es cierto, cuando dicen que no tienen intereses como tenían los demás para no hacerlo, entonces esa es la pregunta para hacer al presidente .

– ¿La labor de Pro Búsqueda continuará con las víctimas?

No queremos más resistencia si no son más de los mismo y dónde está el cambio y si se enojan porque hablamos de esta manera les recordamos que lo hicimos igual hace 20 y 10 años desde que nació Pro Búsqueda y tenemos la solvencia porque hemos resuelto 463 casos .

Estamos dispuestos a seguir trabajando y podemos ir replicando en casos tan señalados como: Contreras y Rochac, que cuando llegaba Cancillería a la revisión de estas sentencias en años anteriores la excusa era la independencia judicial de la Fiscalía y ni daban información. Ahora el fiscal es de Nuevas Ideas, la cancillería de Nuevas Ideas , la Sala de lo Constitucional es de Nuevas Ideas y ordenado por un presidente del mismo partido … entonces la excusa de no tener correlación terminó. Ahora, es el momento preciso y estamos ansiosos de saber que excusas expondrán o van a permitir el acceso a la justicia de las víctimas.