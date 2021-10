Save the Children El Salvador lanza el primer videojuego salvadoreño para niños

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Save the Children realizó, a través de un evento virtual, el lanzamiento y presentación de su videojuego “Siempre estoy a salvo, en la aventura de la vida”, el primer videojuego salvadoreño dedicado a educar y prevenir sobre los peligros que ponen en riesgo los derechos de las niñas, niños y adolescentes. “Siempre estoy a salvo, en la aventura de la vida” cuenta con tres versiones diferentes, bajo un mismo nombre, dirigidas a tres grupos de edad: niñas y niños de 3 a 6 años, niñas y niños de 7 a 12 años, y adolescentes de 13 a 18 años. Cada una de estas versiones han sido diseñadas y elaboradas a partir de una investigación de rasgos cognitivos y etarios.

Save the Children dijo que en las versiones de 3 a 6 años y de 7 a 12 años las y los jugadores realizan un viaje interactivo por el mapa de una ciudad, en el viaje descubren los peligros que la niñez y adolescencia enfrentan en tres ambientes importantes para su desarrollo, como lo son: la casa, la escuela y la comunidad, así como cuando se ven forzados a dejar su hogar y emprender un viaje por lugares desconocidos.

Durante su recorrido, realizan diferentes actividades lúdicas y son acompañados por las superheroínas y los superhéroes de salud, educación y protección, quienes les brindan mensajes y consejos sobre la garantía y goce de sus derechos, a quién poder acudir en caso de estar en peligro, y los principales números de atención de las instituciones nacionales de protección.

También, la versión de 13 a 18 años se basa en una novela gráfica en la que las y los jugadores participan en las historias de cuatro personajes (Pamela, Alex, Chiki y Yeik), quienes se encuentran atravesando diferentes situaciones en los ambientes de casa, escuela, comunidad y el viaje lejos del hogar. Mientras conocen las historias, las y los jugadores pueden brindar sus consejos a los personajes, reciben mensajes claves y recomendaciones sobre qué hacer, a quién acudir y dónde solicitar ayuda si se encuentran atravesando una situación similar o conocen a alguien en estas situaciones.

Además se destaca las tres versiones del videojuego que se encuentran disponibles en la Google Play Store para dispositivos Android, la cual puede ser descargada de forma gratuita, y en versiones para móvil, tablet y desktop en el sitio web de Save the Children en El Salvador www.savethechildren.org.sv.

En el lanzamiento del videojuego participaron Rocío Rodríguez, directora país de Save the Children, Ana Paola van Dalen, gerente de incidencia y campañas de Save the Children, y Lyl Alvarez, directora de experiencias educativas del museo Tin Marín, organización con la cual Save the Children ha firmado un convenio de cooperación para que el videojuego forme parte de las exposiciones del museo durante los meses de octubre y noviembre, iniciando con una activación gratuita el día sábado 23 de octubre en los exteriores del museo.

“Para Save the Children es de suma importancia buscar alternativas innovadoras y creativas que contribuyan a alcanzar nuestra visión de un mundo en el que cada niña y niño pueda ejercer su derecho a la supervivencia, protección, desarrollo y participación. Con este videojuego queremos promover el aprendizaje de derechos para que la niñez y adolescencia conozcan qué situaciones los ponen en riesgo y a dónde pueden acudir en caso de necesidad”, concluyó Rocío Rodríguez, directora país de Save the Children.