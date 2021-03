SATIEL Lanza su nuevo tema “DECIDETE”

@SAmigosCoLatino

Satiel lanza su segundo tema en este ano 2021 DECIDETE, es un tema que trata de una historia donde existen 3 en una relación, la chica tiene 2 amores pero la pareja oficial no lo sabe, la 3ra persona ya no puede vivir en esa relación y pide a la chica que decida si dejar a su hombre por el, oh que terminen lo de ellos, según los 2 hombres están enamorados de ella.

Es una letra inspirada en un caso de la vida real, sabemos que en estos tiempos estamos viviviendo muchas cosas que nos dejan sorprendido, yo analizo el mundo y me gusta escribir lo que en verdad se vive hoy en dia Dile Que fui yo quien recupero, Lo que a el se le marchito Y su tiempo termino, Dile Que fui yo quien recupero Lo que a el se le marchito Y por bobo lo perdioo. CORO DE EL TEMA!.

SATIEL dice que le encanta interpretar temas con sentido, que siempre dejen un mensaje cada canción, y que también le gusta cantar temas de amor.

Según el artista para finales de 2021 nos tiene muchas sorpresas, una de ellas colaboraciones con artistas muy importantes en el género.

Puedes conocer un poco mas de el artista siguiendo sus Redes sociales y plataformas musicales como :

SATIEL

Youtube

Spotify

Applemusic

Instagram etc.

El Artista comienza su carrera musical a mediados del año 2019, lanzando su primer tema musical titulado DE REPENTE, dicho tema que ahora sobrepasa medio millón de visitas en Youtube, y mas de 800mil streams en SPOTIFY.

