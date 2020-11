Sars-CoV-2 sobrevivirá aún con vacuna, afirma viróloga italiana

Roma/Prensa Latina

La vacuna por sí sola será insuficiente para eliminar el virus Sars-CoV-2 de la Covid-19, el cual aprovecha cada grieta para reproducirse, afirmó el domingo María Rosaria Capobianchi, la investigadora que aisló el patógeno en Italia.

En entrevista publicada por el diario Corriere della Sera, la jefa del laboratorio de virología del Instituto Lazzaro Sapallanzani de Roma, señaló que para evitar el contagio deberán cambiar los comportamientos de las personas.

La especialista indicó que ‘el adversario que enfrentamos es poderoso, pero conocimos otros más letales’ y recordó que sin contar la peste de 1600 -causada por una bacteria y no por un virus- la gripe española de 1918 provocó más de 40 millones de víctimas y 500 millones de contagios en ciclos, como todas las pandemias.

Al referirse a posibles curas, apuntó que no existen terapias capaces de vencer el Sars-CoV-2, sino sólo de contener su propagación y en cuanto a la vacuna dijo que ‘estamos muy cerca’, pero aún se desconoce cuánto durará su protección, por lo cual es posible deba repetirse anualmente como la de la influenza.

En tal sentido, la viróloga expresó que posiblemente ‘este virus no será derrotado como sucedió con el Sars-CoV en 2002 y, por lo tanto, me temo que tendremos que ver con él por mucho más tiempo y temporadas como las oleadas de influenza’.