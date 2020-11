Santanecos disfrutaron de un concierto popular de la OSES

@SAmigosCoLatino

A la víspera del cumpleaños número 250 del compositor alemán Ludwig van Beethoven (16 de diciembre de 1770), la Orquesta Sinfónica de El Salvador (OSES) brindó un concierto especial en el Teatro Nacional de Santa Ana, el sábado 14 de noviembre.

“El día de hoy, con la dirección del maestro Martín Corleto, director de la Sinfónica, vamos a tener el privilegio de escuchar un septeto que está compuesto por un violín, una viola, un violonchelo, un contrabajo, un corno, un fagot y un clarinete”, dijo el director del Sistema de Coros y Orquestas Juveniles, Walter Ortiz, quien dio la bienvenida al público santaneco.

En su Concierto Popular IV, un ensamble de la orquesta tocó la obra “Septeto op. 20”, de Beethoven, la cual posee un gran protagonismo por parte del violín, que fue interpretado por el maestro Gilberto Reyes.

“Estas presentaciones son parte de la Temporada Popular, la cual pretende llevar la más alta música de los grandes compositores, en las mejores interpretaciones al interior del país”, dijo el director titular de la OSES, Martín Corleto.

Tras el concierto, el joven César Gómez opinó: “El violín de hoy estuvo precioso, el fagot y el bajo me encantaron también. No soy versado en música clásica, pero el concierto me pareció sublime, me ha gustado mucho venir al teatro porque me hace falta como esa nutrición de música clásica y la verdad es que hoy me pareció hermoso”.

La OSES presentó otro concierto en el Teatro de Santa Ana el domingo 15 de noviembre, a las 5:00 p. m. “Este domingo presentamos ‘Octeto para vientos en mi bemol mayor op. 103’, de Beethoven, y, de Franz Schubert, un ensamble interpretó ‘Octeto en fa mayor D. 72’”, detalló el maestro Corleto.