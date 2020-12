Santa Tecla y Jocoro dan la puntada en la jornada ocho

@DiarioCoLatino

La Segunda jornada entre semana se realizó este miércoles, dejando en el primer lugar del grupo “A” a C.D. Águila, que remontó el marcador al Metapán, y en el grupo “B” a C.D. FAS derrotó al Firpo en casa.

El primer encuentro se llevó a cabo en el estadio Sergio Torres Rivera, y Firpo perdió su tercer encuentro en esta segunda vuelta, mientras que FAS, sumó su cuarta victoria consecutiva.

La primera anotación llegó a los 27’, en una jugada de Wilman Torres, nquien habilita con un pase retrasado a Guillermo Stradella que de primera, al 27’, envía el balón al fondo de la red de la meta de su tocayo Guillermo Coloca, que mira como el esférico pasa frente a él. La Segunda anotación fue de Erivan Flores, quien de con un riflazo desde fuera de área, vuelve a vencer nuevamente Coloca, y pone el 2-0.

El gol del descuento llegó cinco minutos antes del final del encuentro, cuando Edgar Cruz sin balón se quita las marcas de la defensa tigrilla, para luego ubicarse en el área grande y de cabeza puso el descuento para los pamperos, que perdieron en casa. Los tigrillos son primeros de grupo con 14 unidades, Firpo quedó en la casilla 3 con 8 puntos.

30 miutos más tarde, arrancó el partido en el estadio Juan Francisco Barraza. Águila venció a los jaguares 3-1, marcador que fue una remontada por los emplumados que perdían desde los 62’ por un penal a favor de Metapán.

La primera anotación fue desde los 12 pasos, por una mano de la saga de Águila, una sanción que fue muy reclamada por parte de los jugadores migueleños, quienes aseguraban que no existía mano. El penal y el gol lo hizo efectivo Jomal Williams, quien abría el marcador 1-0.

Águila descontó a los 75’, en un segundo penal sancionado por el árbitro Vicente Ruiz. Esta segunda falta la cometió Herbert Sosa a Kevin Melara, quien llevaba proyección a meta y fue derribado cerca de la media luna. El gol fue marcado por Nicolás Muñoz, quien llega a 9 dianas en el torneo.

La ampliación en el marcador para los migueleños llegó en un tiro libre, el balón sobrepasa la barrera humana y Andrés Quejada, quien se encuentra el balón y le pega de primera para el segundo gol. La anotación que marca la remontada llegó en un tercer penal, este lo marcó Benji Villalobos a los 90’+ 4’, tras la salida de Nico Muñoz encargado de estos cobros (3-1).

Al mismo tiempo se desarrolló en el estadio Cuscatlán, el partido entre Atlético Marte y el Sonsonate. Un encuentro que finalizó en empate (1-1).

Un partido que tuvo a un Marte atacando constantemente, que en los primeros minutos hay un disparo de los delanteros marcianos, pero el portero Héctor Ramírez ataja el peligroso disparó con dificultad, que en un remate de cabeza Edgar Valladares vuelve a buscar y abrir marcador.

Pero el primer gol, llegaría como premio para los locales a los 25’, en un pase directo de Julio Rivera a la cabeza de Wilmar Novoa, remate que choca en el poste mayor, pero que volvió a buscar el mismo jugador y a puerta vacía marca el 1-0.

La anotación del empate se sumó a los 53’ en una jugada personal que desde la media cancha Jacobo Moreno logra dominar el esférico, quitándose rivales en el camino y llega hasta la portería rival para marcar sin problema el 1-1.

En Tierra de Fuego, Jocoro F.C. enfrentaría al mejor equipo del grupo, el Alianza F.C. un partido que ubicaba al equipo blanco como favorito ante un cuadro morazánico, que no se ha visto con la misma potencia como en la primera fase del certamen, pero el guion no se siguió como se esperaba y la victoria fue para los oriéntales.

Con un partido lleno de jugadas al ataque de parte del Alianza, los pupilos de Juan Cortés buscaron por todos los medios llegar a la meta de Nelson Pereira, pues la defensa luchó por evitar que los atacantes albos les hicieran daño.

Al minuto 19, en un disparo de tiro libre que cobra Yuvini Salamanca al borde del área, lo tapa Mario González, aquero que debutaba en el torneo con Alianza, un segundo disparó llegó de Elvis Claros de cabeza, gol que fue anulado debido a que el atacante se encontraba en posición prohibida.

A los 44’, se abrió el marcador gracias Roberto Carlos Sol, quien de media volea al borde del área vence al guardameta González. Con la victoria los fogoneros suman tercer lugar con 8 puntos, los albos se encuentran segundos con 13 puntos.

El último partido de la tarde inició a las 3:30, entre el Once Deportivo y Municipal Limeño. Los pupilos de Nelson Ancheta ganaron por la mínima al Once Deportivo. Esta derrota significó para los ahuachapanecos perder el invito en condición de visitante en esta segunda fase.

La única anotación fue de Ramón Rodríguez a los 17’ del primer tiempo. Los fronterizos buscaron el empate en un disparo de Gilberto Baires en un tiro libre, pero el arquero Aguilera logra evitar el gol. Con este resultado Limeño es tercero con 8 puntos y el Once en segundo con 13 puntos.

En Las Delicias, el Santa Tecla cerró la jornada ante el Chalatenango. Un duelo que a los 42, dejó con 10 hombres en la cancha a ambos equipos, tras la expulsión del defensor tecleño Alex Mendoza y en Chalate del delantero Luis Paparadela, más tres penal cobrados y dos fallado por parte de los norteños, los tres puntos se quedaron en casa.

El primer gol pasó por izquierda, que llega hasta la posición de Álvaro Lizama que de pecho baja el balón, le pega de primera y de globito vence a Oscar Arrollo para el 1-0, sobre el primer minuto de partido, siendo un gol de camerino. La respuesta de Chalate llegó hasta los 24 minutos en una llegada de Paralela que intenta vencer al portero Alejandro Dautt en una jugada desde media cancha.

A los 29’, se vino el primer penal del partido, Rodrigo Rivera cometió falta sobre el juvenil Leonardo Menjívar, el encargado de cobrar el penal fue Paralela, disparo que va con suavidad y con dirección al sector izquierdo a donde se lanza Dautt, y lo tapa, manteniéndose la ventaja para el cuadro local.

Las múltiples llagadas de Santa Tecla, no se hicieron en el partido, entre ellas un remate desde fuera de área que detiene Arroyo, que no se hace del balón y en un doble remate de cabeza de David Díaz, se va cerca del poste izquierdo de la meta norteña, salvándose del 2-0.

El segundo penal, esta vez a favor de Santa Tecla, fue en una falta de Emerson Lalin sobre Kevin Reyes, a los 48’del primer tiempo. Díaz, quien había perdido una anotación al inicio del partido se encarga de cobrar el penal y anotarlo en lo último de la primera parte para el 2-0.

Con el marcador a favor de los tecleños se fueron al descanso. En el comienzo de la segunda parte, Santa Tecla vuelve a golpear al Chalate, anotando el tercer gol del partido, en los botines de Geovanni Ávila, y pone el marcador 3-0. A los 61’, Dautt vuelve a parar para el segundo penal a los norteños. El descuento se marcó a los 66’por medio de Rodrigo Herrera para dejar finalmente el marcador 3-1.