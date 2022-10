Santa Tecla, el equipo más goleado en la primera vuelta del Apertura 2022

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

Después de que estuvo al filo del descenso en el Clausura 2022, junto a Municipal Limeño, que actualmente limita en la Segunda División de la Liga Mayor de Fútbol nacional, Santa Tecla no tuvo el mejor arranque en la primera vuelta del Apertura 2022, donde acabó como el equipo más goleado, sin puntos y último del grupo B, algo que dio de qué hablar sobre el desempeño de Ernesto Corti, técnico del Tecla.

Los colineros finalizaron en el quinto lugar del grupo B, con cero puntos y con el título del equipo más goleado en la primera vuelta del torneo, con 14 goles en contra en las cinco jornadas, sin empates y tampoco triunfos, un hecho que puso en cautela de juicio el desempeño del técnico argentino en el club colinero.

“No me voy a ir del club, tengo el total apoyo del presidente, su comisión directiva y de los jugadores. Asumo la responsabilidad, si el equipo no funciona; no gana, es responsabilidad mía, yo formé este equipo, con total libertad”, dijo el DT en rueda de prensa este martes ante las críticas por los resultados en el torneo. Corti comentó que no contempló la salida del club como una opción, ya que “de la misma manera que le tocó estar en Santa Tecla y lograr cosas importantes, de la misma forma seguirá buscando darle la vuelta y encontrar buenos resultados para que el equipo retome la confianza”.

El técnico sostuvo que no hay problemas internos con jugadores o demás, y atribuyó el bajo desempeño y resultados del equipo a la falta de la confianza que tuvieron en la temporada anterior, sin embargo; descartó cambios en el club.

“No me van a echar y no me voy. Tenemos que mejorar en que el equipo mantenga el orden con el balón. Es fácil explicar cuando se gana y nadie dice nada, cuando se pierde surgen muchas circunstancias”, señaló.