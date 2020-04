San Salvador extiende por siete días el cordón sanitario

Joaquín Salazar

Alma Vilches

@DiarioCoLatino

La Comisión Municipal de Protección Civil de San Salvador aprobó por unanimidad extender por siete días más el cerco sanitario en el área céntrica y de comercio en San Salvador, que inicia hoy y culmina el 28 de abril. La solicitud fue hecha por el alcalde Ernesto Muyshondt, quién aseguró que la iniciativa está logrando detener la desaceleración de la pandemia de COVID-19. “Hemos visto hoy (ayer) con muchísima satisfacción que se están cumpliendo las medidas, y que la ciudadanía casi de manera unánime está cumpliendo con las medidas adoptadas. Es indiscutible que sí se está logrando el propósito de lograr el distanciamiento y evitar aglomeraciones, lograr que todas las personas ingresen a este cuadrante que es el más transitado, tanto por vehículos y peatones del país”, manifestó Muyshondt.

El edil capitalino mostró su preocupación ante el incremento de los casos en San Salvador, que representa el 20 % del total del departamento. Hasta la fecha registra veintitrés casos confirmados de COVID-19. “Esperamos que en siete días la situación del avance de la pandemia en el área metropolitana de San Salvador se logre desacelerar y se de chance al Sistema de Salud, para que pueda absorber a todos los pacientes con COVID-19 y evitar que los daños sean mayores”, agregó.

La prórroga del cordón sanitario es para evitar la aglomeración de personas en el cuadrante más transitado de todo el país y un potencial foco de contagio del COVID-19.

El edil destacó que no se descarta que los casos locales de coronavirus han transitado por el centro capitalino, por lo que es necesario mantener esta medida. Además, aseguró que tienen conocimiento que algunos casos confirmados permanecían en el centro de San Salvador, “Esto nos ha permitido mantener las medidas y ayudar a la desaceleración del virus”, dijo.

El edil Muyshondt explicó que es muy diferente a lo implementado en el Puerto de La Libertad, ya que en el centro capitalino se trata de limitar al mínimo el acceso y permanencia de personas. En un área de 400 manzanas urbanas que comprenden desde la 25 avenida hasta la décima avenida y desde el bulevar Venezuela hasta la alameda Juan Pablo II.

El alcalde de San Salvador dijo que no se prevé ampliar la extensión geográfica del cordón sanitario; sino, se trata de evitar que la gente salga de sus casas, a menos que esté dentro de las excepciones establecidas en la emergencia o tenga algo urgente y puntual que hacer; pueden transitar todos los empleados que demuestren trabajar en esa área, así como clientes y compradores de los comercios autorizados a funcionar, además de quienes vayan a una diligencia bancaria, comprar medicamentos y alimentos al mercado o supermercado.

Consideró necesario que el Gobierno tenga facultades y herramientas coercitivas legales, para hacer cumplir por la fuerza las medidas de la emergencia; de lo contrario, las personas no las cumplen, pues en el centro de San Salvador había mucha gente transitando sin ninguna justificación. En un día normal -sin cuarentena- en el municipio de San Salvador transitan cerca de dos millones de personas, aún con la emergencia la transitabilidad continuaba y, pese a la reducción seguían pasando entre 150 a 200 mil ciudadanos; por lo cual, el centro capitalino es donde se debe contener el contagio y tomar las medidas más estrictas, ya que el 20 % de los casos oficiales del COVID-19 son del departamento de San Salvador, pues el virus ataca en las zonas densamente pobladas.

Asimismo, enfatizó que el cordón sanitario está funcionando muy bien, pese a algunas dificultades durante el primer día, pues mucha gente no conocía los puntos de acceso, hubo algunas confusiones por parte del personal tanto de la municipalidad como de la Fuerza Armada y la Policía, pero todo se ha solventado.

Aclaró no estar cerrando ningún negocio o establecimiento que no haya estado cerrado desde que se decretó la emergencia; “Están funcionando los supermercados, farmacias, agencias bancarias, oficinas, restaurantes a domicilio o para llevar y el Mercado Central, lo que no se permite es a alguien que no tenga nada que hacer en el lugar”, recalcó el alcalde.

El alcalde informó que este miércoles se iniciará con una jornada de limpieza en la calle Rubén Darío y en la calle Manuel José Arce, incluyendo avenidas que las conectan, explicó Muyshondt.

Sindicatos

En otros temas, el alcalde de San Salvador lamentó que tres sindicatos del área de mercados hayan dado una conferencia de prensa para asegurar que hay contagios de agentes metropolitanos y gente que está en cuarentena.

“Lastimosamente fueron tomados como ciertos, que con el ánimo de dañar a mi persona o la gestión, se dan a la tarea de difundir estos datos incorrectos. Tenemos información que esta conferencia fue convocada por miembros de nuestro concejo pertenecientes al FMLN. Lamentamos que en medio de esta pandemia se dediquen a fabricar noticias falsas e incorrectas”, manifestó.

El alcalde manifestó que tomarán medidas sumamente duras con los empleados que se prestaron a dar estas declaraciones, entre estas se considera el despido de estas personas.