“San Romero predicó que el nacimiento de Jesús abre caminos de luz”: Padre Fredis Sandoval

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

El padre Fredis Sandoval señaló que el Evangelio de San Pablo, para este cuarto domingo de adviento o preparación para el nacimiento de Jesucristo, menciona que “Dios tiene un plan de salvación para la humanidad”, cuyos pueblos están llamados a la comunión con Dios y sin importar que se encuentren sumidos en el pecado, por lo que los invita a asumir un proceso de conversión.

La Comunidad San Romero de la Cripta de Catedral, en este cuarto domingo de Adviento, celebró el resguardo de las esperanzas ante la venida de Jesús, así como su fuerza para salvar a la humanidad.

“San Romero decía mucho del dinamismo del nacimiento de Jesús, cuyo misterio es la encarnación para venir al mundo y junto a la humanidad acompañarnos en nuestros males. Y marca la evangelización de la iglesia en el compromiso social cristiano y la obra de todos por los demás”, afirmó Padre Sandoval.

Señaló, además, que la injusticia y la desigualdad, que son los males de la sociedad no eran obra de Dios si no del egoísmo humano que se enquista en las personas o grupos de humanos cuya visión es tener control de dineros o recursos y similar comportamiento de los gobiernos.

“No se puede llamar justo un gobierno que siendo responsable del pueblo pues, a veces orienten estos recursos y los bienes a intereses particulares, esto se llama en el cristianismo pecado”, agregó.

“Los gobernantes para hacer el bien en la humanidad debe buscar la unidad de todos, porque no puede solo un gobernante -decir – y mucho menos en Navidad o fin de año, que sirve al pueblo cuando solo él tiene seguridad por su guardia privada, que tiene un gran salario y otros beneficios, mientras su pueblo sufre grandes necesidades, pobreza, hambre e inseguridad en sus comunidades, esto no es sentir, esto no es compasivo”, señaló en la homilía.

En cuanto a la natividad de Jesucristo, el padre Sandoval explicó a la feligresía que el significado que encierra este misterio de Navidad (encarnación del hijo de Dios) muestra a un ser de luz para el mundo.

Esto nos invita a todos y todas a salir del pecado y llevar otra vida más solidaria con la humanidad, a buscar realmente una redención o encontrar la reconciliación entre los seres humanos, así como los humanos con la naturaleza de la creación y los humanos con Dios”, expresó.

“En segundo lugar, la encarnación el nacimiento del hijo de Dios, marca el espíritu y dinamismo de la salvación -es decir , Dios no nos salva manteniéndose en el cielo y mandándonos cosas.

No, él se encarna y viene a la tierra y camina con nosotros y es solidario con la humanidad comenzando porque es una humanidad sumida en el pecado y el mal, pero nos invita a buscar la redención”, reafirmó el sacerdote.

Asimismo, recordó el mensaje de San Oscar Romero, en su Homilía del 18 de diciembre de 1977 , en el cuarto domingo de adviento, en la cual, afirmó “que la iglesia tenía los pies en la tierra y el cristiano también”, que para el padre Sandoval es “estar conscientes de las angustias, problemas y necesidades de los otros”, para realizar un cambio personal para un bienestar colectivo.

“Y que este mundo abandonado a la injusticia, el egoísmo y la desigualdad, parece que es un callejón sin salida o como un abismo sin fondo. Y lo dicen los salmistas sobre el mal, la injusticia y la muerte y por lo que clamaban a Dios, por la esperanza”, acotó.

“¿Por qué clamaban por la esperanza?, porque es parte de la redención también ver al hijo de Dios en persona que sufre como nosotros, pero es el hijo de Dios y tenemos parte de esa creación. Entonces, debemos rescatar esto para cambiar y reformarnos como cristianos y en medio de la crisis y las dificultades ser fuente y generación de esperanza, de luz, de acompañamiento para nuestros iguales”, agregó padre Sandoval.

La petición de la solidaridad como pidió Monseñor Romero, en los tiempos de tribulación y la violencia que anunciaba el conflicto armado de los años ochenta, padre Sandoval, recordó, cómo el Obispo mártir pidió acercarse a la vida de Jesús, quien pidió a los cristianos a “ ser luz del mundo y sal de la tierra”, una invitación abierta a seguir el camino del Hijo de Dios.

“Somos luz haciendo buenas obras y ¿Cuáles son estás obras?, bueno, hacer posible que todos tengamos pan, medicinas, casa y empleo digno, así como, educación seguridad y convivencia social pacífica, y por qué no, democracia también, no es posible que este pueblo que ha recibido el signo de San Romero, sea inconsciente”, manifestó.

“En algunos sectores hay gente como de bases eclesiales que son fuerzas sociales conscientes del legado de Monseñor Romero, y viven su palabra profética, pero, otros lo ignoran o no quieren descubrir que su palabra y su ejemplo les ilumina su responsabilidad política, económica, cultural y social para la transformación del pueblo”, puntualizó padre Fredy Sandoval.