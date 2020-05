San Miguel planea instalar 20 mercados móviles

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Con el propósito de descongestionar el mercado central de San Miguel y evitar la propagación del COVID-19, la comuna pretende instalar veinte mercados móviles en la periferia de la ciudad. Por el momento han colocado dos, uno en el estacionamiento del Estadio Barraza y el otro en el parque de la colonia Ciudad Pacífica, donde los comerciantes guardan las medidas higiénicas y cumplen los dos metros de distanciamiento social.

Miguel Pereira, alcalde de San Miguel dijo que todos los mercados móviles tienen un enfoque de autoservicio, es decir, los usuarios desde sus vehículos pueden comprar los productos. La instalación de las ventas ha tenido un estricto ordenamiento, los comerciantes están debidamente registrados, debieron llenar una ficha y comprobar que no tienen puesto en el mercado central. “En estos mercados se requiere el 100 % del uso de mascarilla, guantes y alcohol gel. No se permite contacto entre los comerciantes y permanecer a una distancia de dos metros, el próximo mercado móvil será la Plaza de Toros en la avenida Roosevelt. En los mercados municipales tenemos un perímetro sanitario, ahí detectamos 80 personas con temperatura alta, no se les permitió la entrada y fueron enviados a la Unidad de Salud para confirmar o descartar si son casos de COVID-19 u otra enfermedad”, indicó el edil migueleño en una entrevista televisiva.

Añadió que en el mercado central no se permite el ingreso a adultos mayores de 60 años.

Pereira pidió al Ejecutivo valorar más la labor de los gobiernos municipales para la entrega de las canastas básicas a las familias afectadas por el COVID-19, debidos a que los ediles conocen las necesidades de las comunidades y no pueden ser solamente distribuidores de los paquetes alimenticios. Hizo un llamado a apoyar a los productores locales y comprarles a ellos los insumos de los paquetes solidarios, tal como ha hecho la alcaldía de San Miguel con los víveres entregados a las familias más necesitadas.

El funcionario reiteró que la crisis del COVID-19 está golpeando la economía familiar, de la empresa privada e instituciones públicas, la gente no tiene para pagar impuestos, su prioridad es la alimentación y eso disminuirá en gran porcentaje la recaudación.