Samuel Ibañez tuvo una carrera de pesadilla en el Mundial de Atletismo

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Con un registro muy por debajo de su mejor marca personal, el velocista salvadoreño Samuel Ibañez fue arrasado ayer en el segundo heat de la prueba correspondiente a los 400 metros con vallas en el Campeonato Mundial U-20 de Atletismo que se realiza en Nairobi, Kenia. Una actuación de pesadilla en cuyo trayecto golpeó varias vallas y entró sexto de su heat. Pese a sus ganas, aspiraciones y sueños, el tercero de la dinastía Ibañez no llegó muy lejos en una carrera en la que sus compañeros de heat justificaron sus credenciales de futuros campeones olímpicos y mundiales, sacando considerable diferencia al representante salvadoreño. El ganador de este heat fue el ruso, Denis Novoseltsev congelando el cronómetros en 50 segundos con 88 décimas; en el segundo entró el local Peter Kithome (51:31); en el tercero, Cristian Ventuer, de Sudáfrica (52:91); el cuarto y clasificado al siguiente heat, StJepan Cik, de Croacia (53:21); en el quinto, el venezolano, César Parra (53:47) y en el sexto, Samuel Ibañez, de El Salvador con 57:03.

El desplazamiento relativamente lento de Ibañez, con respecto a la velocidad del resto de corredores, desconcertó a su entrenadora Sandra Valiente, en una prueba que involucró a 45 atetas con varios de ellos golpeando las vallas, cayendo a la pista, pero reincorporándose pronto para seguir en competencia. El registro logrado por Samuel estuvo muy lejos de su mejor tiempo (54.96) que no era, ni es, lo que el y su entrenadora habían proyectado.

De acuerdo a la versión de la instructora, después de la carrera conversaron con Samuel quien le habría manifestado que su resultado habría tenido que ver con su desconcentración como un factor fundamental, lo impresionante del estadio y el tipo de competidores que enfrentó. “Con respecto a su rendimiento sobre la pista lo ví picar en la primera y segunda valla y golpear tres vallas más. Desde la primera (valla) me dije: “hay samuelito, mi cabeza”, relató a Co Latino la veterana instructora.

Según Sandra Valiente, Ibañez está consciente de que esta no es su mejor marca y que le hace falta madurez deportiva dado que para él está fue su primera gran y exigente competencia internacional y sabe que hay eventos mucho más difícil que otros. “No lo estoy justificando, pero hubo otra serie de factores como el poco tiempo para la aclimatación y el cansancio del viaje le pasaron factura”. No obstante, poco a poco irá agarrando la onda como su hermano mayor, de nivel panamericano, Pablo, quien estuvo muy cerca de lograr boleto a Tokio, dijo la entrenadora. Sandra Valiente filtró que tras la finalización de la carrera, Samuel terminó triste, deprimido, porque venía muy motivado y con todo para hacer un buen tiempo. “Así que nos vamos tristes, pero no derrotados, sabiendo que nos espera mucho trabajo para los próximos compromisos”, sostuvo la instructora. Y para digerir las penas y buscar qué hacer, Samuel terminó como voluntario de este campeonato, sirviendo como traductor (de inglés), a un resto de atletas centroamericanos que han venido a este campeonato.