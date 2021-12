Salvadoreños esperan un 2022 con mejor nivel de empleabilidad y seguridad

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Salvadoreños han manifestado que para el año 2022, lo que esperan es que se quite la pandemia causada por la COVID-19, que ha sido desde finales de 2019 un motivo más de preocupación. Además, que se mejoren los niveles de empleabilidad, de seguridad y que el costo de la canasta básica disminuya.

“Yo lo que espero es seguir en el trabajo”, fueron las palabras de Gerardo Martínez, quien lleva 41 años trabajando en remodelación de hogares, este relató parte de su experiencia donde afirmó que el empleo es uno de los factores que se necesita para poder sostener un hogar.

“Según mis principios, con el trabajo depende lo que está a nuestro alrededor, de hecho, sin trabajo para comprar la comida ¿cómo le hacemos?, ya no digamos todos los quehaceres que existen como familia. Como padre me corresponde buscar trabajo y llevar el pan diario”, comentó Martínez.

El empleo o la contratación puede depender de ciertos criterios que el empleador imponga, como edad, lugar de residencia y, sobre todo, de estudios académicos, por ello Humberto Zelaya, de 67 años, afirmó que deben existir empleos también para el sector que no tuvo la oportunidad de estudiar, ya que “si la gente no trabaja, no come, no vive”.

“Que haya trabajo para la gente en general, no solo para los preparados, sino que también para la gente que no ha estudiado. ¿Cómo van a trabajar?, si no les dan por no estar preparado académicamente”, dijo Zelaya.

El desempleo es uno de los problemas que El Salvador ha tenido por años y este 2021 no fue la excepción, según el sexto informe Estado de la Región 2021, el cual es elaborado por el Programa Estado de la Nación la tasa de desempleo del país alcanzaría 9.5 % en el 2021.

“Hay mucho desempleo, vemos cuando hay una feria de trabajos, hay miles de jóvenes buscando empleos y son pocos los que consiguen, esa área aún está un poco débil”, comentó José Luis Orellana, un transeúnte en el centro de San Salvador.

En otro punto, la economía salvadoreña, a juicio de Lisandro Rojas, de 34 años, “no ha mejorado”, porque “la realidad de las cosas y la respuesta concreta es mi cartera y esta me dice que no ha mejorado”, en referencia que “todo está caro”.

Añadió que el aumento al salario mínimo se agradece, pero al final no sirve, ya que “sube el sueldo, pero sube la canasta básica, entonces, no tiene ningún chiste. Mejor nos mantenemos en lo mismo”.

A inicios de julio de 2021, el GOES aumentó en un 20% el salario mínimo, este pasó de $304 a $365. En su momento los salvadoreños lo celebraron, sin embargo, han visto como fue incrementándose el valor de la canasta básica, afectándoles así sus bolsillos.

“Si se va aumentar el salario mínimo que sea para beneficio de la población, pero no le veo la lógica aumentar algo si lo demás se dispara”, agregó Lisandro Rojas, quien espera que para el próximo año la canasta básica baje su costo para poder ver el beneficio del aumento del salario mínimo.

Seguridad

Transeúntes consultados por Diario Co Latino han coincidido que los niveles de seguridad han mejorado en el 2021, pero se debe trabajar más. “La seguridad ha mejorado respecto a los otros años, pero se debe seguir combatiéndose para que no haya violencia”, comentó Antonio Serrano.

Gerardo Martínez, quien estaba sentado en una de las bancas de la Plaza Libertad, en el centro de San Salvador, este miércoles, afirmó que en comparación a los años anteriores la seguridad “creo que mejoró un poco, digo poco porque la delincuencia nunca va a parar, pero sí hubo un avance. Por ejemplo, yo aquí estoy tranquilo, años atrás no podía estar tranquilo”, comentó.

Además, Lisandro Rojas consideró que la seguridad “ha mejorado en cierto modo, pero no existe la credibilidad también de tener la confianza al 100%, porque quiérase o no, la seguridad ha mejorado en la cuestión que la Policía Nacional Civil está desplegada a nivel nacional, pero cuando el que quiere robar o asesinar lo va a buscar a donde uno esté y siempre lo hará”.

“La seguridad se debe mejorar sobre todo en los pueblos, porque son como criadero de delincuentes, allí por lo general la policía no se asoma por creer que son lugares que son sanos, pero es lo contrario, es donde más violencia existe”, concluyó Lisandro Rojas.

Los salvadoreños consultados por este medio coincidieron que el área de seguridad se debe mejorar para el próximo año, así como ofrecer empleos para jóvenes y aquellas personas que no tengan estudios superiores.