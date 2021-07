Salvadoreños con muy, muy remotas chances de romper el maleficio olímpico

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Dados los antecedentes de la ruta hacia la participación en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021, “amenazados colapsar” por el Covid-19, las posibilidades salvadoreñas de romper el maleficio olímpico (de no subir al podio), se presentan muy, muy remotas. Un maleficio que por una u otra razón, persigue a El Salvador desde su misma primera aparición en los Juegos Olímpicos de México 1968 y hasta los últimos Juegos Olímpicos de Río, Brasil 2016. Lapso en el que Costa Rica, Panamá y Guatemala ya saborearon por lo menos una vez, la dulce satisfacción de colgarse oro, plata o bronce olímpico.

En consecuencia, el reporte de Co Latino para los Juegos que sumidos en la amenaza por los estragos del virus Covid están a punto de arrancar es el siguiente: En boxeo, Argentina Solórzano, que debuta el 24 del corriente, encajó tres caídas antes de ser aceptada para competir en el torneo olímpico. Su más preocupante revés lo sufrió a finales del año pasado en esta capital, ante la número dos del ranking nacional, Cintya Madriz, perdiendo por puntos y dejando más dudas que satisfacciones. Por tal resultado, Co Latino escribió un llamado de atención al COES para que metiera mano en la preparación de esta chica, proponiendo un cambio de entrenador y trabajo en otro país, pero el Comité se desmarcó, le tiró el guante a la federación y no cambió nada. Durante las últimas semanas estuvo entrenando en Miami bajo las ordenes del cubano, Isidoro Alice y de allí voló a Tokio. Para aspirar a una medalla por lo menos debe ganar tres peleas. Entonces habrá que esperar para ver quién tenía la razón entre el Co Latino, el COES y la federación.

En natación: Marcelo Acosta y Celina Marquez, que competirán entre el 25 y el 29 de julio, intentaron en cuatro oportunidades y en cuatro pruebas cada quien, alcanzar la marca A exigida por la Federación Internacional de Natación. Al final recibieron tarjetas de invitación por sus marcas B en las pruebas de los 800 y 1,500 metros libres y en los 100 y 200 metros Dorso, respectivamente. De entrada significa que nadando contra corriente, deberán competir contra rivales de los cinco continentes que sí lograron la marca A para estar en Tokio.

En sus antecedentes, Acosta participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y los Panamericanos de Lima 2019 sin lograr subir al podio. Celina tampoco logró algún metal en la alta competencia panamericana. Obvio, se lanzarán en busca de un milagro y de mejorar los registros nacionales.

En Vela: Habiendo clasificado en los Panamericanos de Lima 2019 y su constante participación en varios torneos de Europa y Estados Unidos, el velerista residente en los Estados Unidos, Enrqiue Arathoon se perfila como una esperanza real para entrar entre los veinte primeros de la clasificación general. Resultado que le permitiría mejorar su 22 posición lograda en la categoría Laser de los Juegos de Río 2016. Tras haber tenido un buen trabajo de preparación, se reporta con los ánimos por las nubes y la confianza en obtener un buen resultado en un deporte de muy poca membresía atractiva en El Salvador. Este torneo de Vela constará de varias carreras entre el 25 y el 30 de julio.

Por último el atleta, Andrés Mijangos quien correrá el 2 de agosto en la prueba de los 200 metros libres. Su principal aspiración es bajar su mejor tiempo personal de 21 segundos con 23 décimas, en este prueba que a nivel olímpico anda por los 20 segundos o menos y que hasta los Juegos Olímpicos de Río fue dominada por el mega campeón jamaiquino, Usain Bolt, con registros abajo de los veinte segundos. Irónicamente este caballero, de 1.90 de estatura, que viajó a Tokio gracias a una tarjeta de invitación por su cercanía a la marca A, sumó fama a su casilla, tras haber sido denunciado ante el Tribunal de Disciplina, Etica y Apelaciones del INDES, por supuesto “juego sucio” al no correr su carrera estelar o fuerte en el reciente Centroamericano de Costa Rica. En lo que respecta a Co Latino y tras su lectura de este quinteto, si alguno de estos chicos o chicas da el campanazo y rompe el maleficio olímpico, habrá que parar la rotativa (del diario) y destacarlo, sin ningún inconveniente. Algo que como salvadoreños, nos daría tanto gusto.