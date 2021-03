Salvadoreños con diversidad de antojos en Semana Santa

Samuel Amaya

Año con año en la Semana Mayor, muchos hogares salvadoreños se respira el dulce olor de la miel de panela que bañan los riquísimos jocotes, mangos, ayote o incluso hasta unas deliciosas torrejas. ¿Y a quién no se le antoja?; el auge para hacer estos dulces alimentos son el jueves, viernes y sábado, pero nada descarta que no se puedan degustar cualquier día de la Semana Santa o por qué no, cualquier día del año.

Para estas fechas, cientos de salvadoreños y en especial las madres y abuelas, suelen comprar jocotes que no estén muy maduros ni tampoco tan verdes para hacer los riquísimos jocotes en miel; las mismas madres recomiendan estar atentos con las semillas a la hora de saborearlas. Por otro lado, si no es muy amigo de los jocotes puede preferir un exquisito mango en miel, pues este, se puede saborear sin estar muy preocupado que se puede ahogar con alguna semilla, pues la semilla de este fruto suele ser grande, eso sí, podría quedar con los dedos un poco untados para un mejor disfrute, por tanto, se recomienda que antes de consumir el mango en miel, las manos estén debidamente aseadas.

Existe otro alimento que de igual forma es riquísimo pero que tristemente no les gustan a muchos: su nombre es el ayote, que no se sabe a ciencia cierta si es una fruta o verdura, pero lo que sí se sabe, es que es familiar de la calabaza, pues su parecido es similar, pero las diferencian en el sabor, el color y en algunas ocasiones su forma. Este alimento se puede bañar en la misma miel de panela y disfrutarlo, con una cuchara, ojo: la cáscara del ayote no se come. De hacer este alimento en estas fechas es de asegurar que a todos les guste, pues su peculiar sabor, no les suele gustar a los niños.

¿Aquí terminan los alimentos hechos en miel? pues no; en estos alimentos que pueden cocinarse con miel, están las especiales “torrejas”, un manjar para todo aquel que desea comer algo diferente y rico en esta Semana Santa. El principal material a parte de la miel sería el pan; muchos a este pan lo conocen como “pan de torrejas”; sin embargo, se llama “torta de yema”. Este pan se puede reemplazar con el típico pan de caja; pero, su sabor no será tal cual, pero sí similar.

Este producto en específico, es en ciertas ocasiones complicado de encontrarlo. En las tres plazas del centro de San Salvador no se presenció ningún vendedor de torta de yema, incluso, caminando por las arterias donde se concentra la mayor cantidad de ventas no fue posible encontrar a un vendedor de este pan. Sin embargo, en una panadería ubicada en la calle Arce, el principal producto que se vendía afuera era el pan de yema.

Al respecto, Abigail Rivera, supervisora de Pan Milenio, comentó que es una tradición que los salvadoreños compren y consuman el tradicional torta de yema en la Semana Mayor. Tanto así que dicha panadería vende a distribuidores para que los vendan en los pueblos y en diferentes tiendas, para tener un mayor alcance y que dicho producto pueda ser saboreado por cientos de salvadoreños.

Según comentó Rivera, aparte de vender el torta de yema empaquetado, ellos ya venden las torrejas preparadas, directo para acompañarlas con una caliente taza de café por las tardes, esto para que los clientes conozcan el producto y conozcan más allá de la presentación de la torta de yema.

Movilidad en el producto

En las 5 sucursales que tiene Pan Milenio, Abigail agregó que venden aproximadamente 200 tortas diarias (lunes a la fecha), “al menos así refleja la tendencia”, indicó.

En cuanto a los precios, por ser Semana Santa, detalló que cuentan con una promoción de mitad de precio por la tercera torta que compren, es decir, compran dos y la tercera le sale a mitad de precio. En los 3 panes tiene un precio de $4.63, mientras que el precio regular es de $1.85 por unidad.

Mientras que otro de los productos más vendidos en la zona son los jocotes. Según detalló una vendedora hasta las 10 de mañana de ayer, había vendido 20 dólares solo en jocotes, y tenía una proyección diaria de venta de aproximadamente 70 a 80 dólares. Agregó que vende este delicioso fruto hasta que se acabe la cosecha y no solo en Semana Santa, ya que los salvadoreños lo buscan para hacerlos en miel, en refrescos o consumo normal.

Las vendedoras de estos productos esperan que los salvadoreños acudan a comprar, ya que así se moviliza la economía que ha sido fuertemente golpeada por la pandemia de la COVID-19, y que ahora están viendo una luz luego de atravesar un largo túnel de oscuridad debido al confinamiento.