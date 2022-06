Salvadoreños avalan los 3 años de gestión de Bukele

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Luego de tres años de Gobierno, salvadoreños afirman que han visto una mejoría en cuanto a la seguridad; incluso, apoyan al régimen de excepción, ya que en sus colonias se percibe mayor control de las fuerzas de seguridad, a la vez, afirman que se debe contar con más investigación al momento de ejecutar las captura, pues en algunos casos “pagan justos por pecadores” y los temas que se deben trabajar en lo que resta de estos dos años de Gobierno son la economía y oportunidades para jóvenes.

“Yo estoy totalmente de acuerdo con (las acciones de) el Gobierno, porque se vive más tranquilo y no hay tanta delincuencia, antes no podía andar con el celular así (en la mano) se lo robaban”, fue la opinión de Raúl Alfaro, un ciudadano que transitaba por el centro de San Salvador.

“Es evidente todo lo que está sucediendo, cosas que no se miraban, pienso que está bien”, dijo otro ciudadano refiriéndose a los temas de infraestructuras y, sobre todo, el tema de seguridad “uno se puede mover más libremente a cualquier lugar”, dijo.

Milton Raúl, de 62 años, afirmó que en estos tres años de gestión se puede simplificar como “un proceso”, ya que “los cambios son difíciles de verlos, las políticas públicas no se cambian de la noche a la mañana, así como han dejado una legislación que no es de 20 ni de 30 años, sino que data de tiempo más atrás, por tal no es fácil, cambiar un sistema de gobernar en un país”.

Otros, por su parte, han resentido la economía, tal como Idalia Hernández, quién afirmó que su economía “ha empeorado, porque todo está carísimo, el salario no alcanza, a pesar de que hubo un incremento al salario mínimo, siento que no sirvió de nada, porque también aumentaron los precios de la canasta básica”.

Los salvadoreños consultados por este medio afirmaron que se debe trabajar en darles oportunidad a los jóvenes, que se mejore la economía familiar, y que el plan de seguridad siga desarrollándose.