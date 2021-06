Salvadoreño haciendo historia en el cine costarricense

@SAmigosCoLatino

En Costa Rica se está filmando “En algún sitio”, un largometraje que tratará de las vidas de Cristian y Antonio. El filme es de género romántico. La película se está filmando en coproducción con END films CR y Engagefilms.

Precisamente el 26 de mayo del 2020 se legalizó en Costa Rica el matrimonio entre personas del mismo sexo. En todo el mundo, solamente 30 países legalizaron el matrimonio igualitario, y Costa Rica está en la lista de 7 países de América que dieron ese avance en el tema de Derechos humanos.

A raíz de este hito, es que surge la necesidad de producir una propuesta fílmica que retratara el amor entre dos amigos: Cristian y Antonio. Aunque la temática ha sido abordada anteriormente, este filme llega con una historia diferente a las ya contadas en el cine.

Aunque en la nación costarricense se ha avanzado en temas de derechos para la comunidad LGBTQ, el cine ha mantenido una visión conservadora, también a veces en la televisión se ha hecho mofa, propiciando estereotipos a través de ciertos sesgos ideológicos. Motivo por el cual “En algún sitio” busca transgredir esta temática en el cine de dicha nación, contando una historia de amor.

A raíz de esta noticia que ha generado mucha expectativa y comentarios entre los costarricenses (muchos a favor, otros no tanto), tuvimos la oportunidad de entrevistar a Júpiter Silva (salvadoreño) quien es el propietario de la empresa de Producción Andiovisual Engagefilms y, además, es el Director fotográfico del filme.

¿Siendo extranjero, vos cómo te sentís al participar en una película que marca un antes y un después en el cine costarricense?

Como salvadoreño me siento orgulloso y honrado de poder estar participando en la creación de una historia como es “En algún sitio”. Para mí esta película se volverá trascendente, porque busca “normalizar” y no solo “incluir” como un requerimiento social.

¿Qué puede esperar el público al ver esta película?

“En algún sitio” la resumiría como un “drama inesperado”. Ojalá sea la primera de muchas y nuevas historias revolucionarias para Costa Rica, y no me canso de decirlo: No cumple agenda política, ni religiosa, tampoco cuenta con patrocinadores externos que puedan perjudicar la visión artística de la película.

¿Por qué elegir “En algún sitio” como tu ópera prima?

Lo resumiría como “la dichosa casualidad del proyecto correcto, en el momento correcto”.

En el mundo Audiovisual surgen cientos de propuestas de proyectos en los que uno puede invertir y apostar. Y esta película cumple prácticamente todo lo que yo podría querer para un proyecto: Un equipo sumamente talentoso, un guion que enamora con una historia simple, que no encuentro predecible y que, además, sé que tendrá una trascendencia sustancial a nivel latinoamericano.

¿Cómo ha sido el proceso de asumir una dirección de fotografía y el trabajo y aporte creativo con los directores generales?

El cine independiente es todo un reto en general, pero en este caso, ha sido muy satisfactorio el nivel de confianza que hemos logrado con Frayser y Justin, así como el ir compartiendo la visión de la estética de cada escena.