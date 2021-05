Salvadoreño ganó en las preliminares del “Canelo”

@DiarioCoLatino

El peso gallo estadounidense de sangre salvadoreña y mexicana Marc “Mac” Castro venció la noche del sábado anterior por nocaut técnico en cuatro rounds al mexicano Irvin Macías en una de las peleas preliminares de la cartelera de Saúl “El Canelo” Alvarez y el británico Billy Joe Sanders, por la unificación de los cinturones mundiales de los supermedianos, 168 libras. Combate ganado por nocaut técnico en nueve asaltos por el polémico pugilista pelirrojo.

Con respecto a Castro, este confirmó tener potencial para el profesionalismo, tras haber desarrollado una impresionante trayectoria amateur, incluyendo un título mundial juvenil, contra Macías fue ampliamente superior bombardeando insistentemente la humanidad del azteca, hasta obligar al árbitro a parar el combate en el cuarto round y decretar el nocaut técnico. Fue la tercera victoria consecutiva profesional para este “Mac”, residente en California, de padre salvadoreño y madre mexicana.

Ante miles de espectadores congregados en el AT y T de Arlington, Texas, esta pelea, aunque dispareja, logró entusiasmar a los madrugadores, con un Castro que no dio tregua buscando la definición antes del sexto y lo consiguió sin dejar dudas. “Posteriormente y antes de abandonar la arena nos encontramos con “El Canelo”, quien me felicitó y exhortó a seguir trabajando porque estamos empezando bien”, dijo el boxeador de las 154 kilos.