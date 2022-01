Salud sabía que Ómicron circula en el país desde finales de diciembre

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Pese a que en reiteradas ocasiones el ministro de Salud, Francisco Alabí, afirmó que en el país no circulaba Ómicron, este miércoles admitió que desde finales de diciembre está confirmada la existencia de casos congruentes con la variante, por lo cual se ha incrementado los insumos al 100% de oxígeno y la cantidad necesaria de camas hospitalarias.

Desde el pasado 20 de diciembre, el médico infectólogo, Jorge Panameño, advirtió de un aumento exponencial en la consulta privada por COVID-19, dijo no tener dudas que Ómicron circulaba en el país, debido al relajamiento de las medidas para ingresar a El Salvador, pues para las festividades navideñas y de año nuevo el gobierno eliminó como requisito la prueba negativa PCR y cartilla de vacunación.

En noviembre de 2021 la Organización Mundial de Salud (OMS) clasificó a Ómicron como preocupante, debido a su rápida propagación, sin embargo, Alabí insistió desde esa fecha que en El Salvador no estaba confirmada la presencia de la variante, aunque sorpresivamente el funcionario aceptó este miércoles que a partir de enero hay un incremento de casos confirmados, lo cual da evidencia del aparecimiento de variantes de la enfermedad.

“Clínicamente tenemos la evidencia de la variante Ómicron en el país, se están recolectando las muestras necesarias para enviarlas a estudio a un laboratorio en Panamá, para saber si es predominante en el país. Hago un llamado a la población a no tener temor ante las variantes, la invitación es a vacunarse y continuar con todos los protocolos de bioseguridad, estamos llegando a finales de enero y tenemos un incremento de casos confirmados, aunque no de hospitalizaciones o letalidades”, afirmó el ministro de Salud.

Agregó que la población salvadoreña tiene la capacidad de respuesta en su organismo ante el COVID-19, gracias al alto índice de vacunación, hasta la fecha se han aplicado 9,627,240 dosis del fármaco, que protege y proporciona mayor cantidad de anticuerpos para elevar las defensas. Salud también ha incrementado la cantidad de pruebas PCR en los tamizajes. Antes se tomaban de 2,000 o 2,500 pruebas diarias, ahora ha aumentado a 3,500.

“En este momento los ingresos hospitalarios no son elevados, es importante que sigamos las medidas de bioseguridad, el incremento de los casos no solo se trata de las fiestas de fin de año, sino de la aparición de una variante de preocupación en el país. Flurona es una combinación de dos patologías en paralelo, el desarrollo del COVID-19 y la Influenza, pero esto no se ha identificado en El Salvador”, aseguró.

Recientemente el Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende” (ALAMES El Salvador) pidió transparentar las cifras de morbilidad y mortalidad por COVID-19, “no se vale que dentro de tres meses vayan a aceptar que la variable Ómicron estaba presente desde enero 2022 en El Salvador, es un verdadero reto y responsabilidad para la autoridad sanitaria, no retrasar ni ocultar información clave”, enfatizó.

Ómicron es la responsable del incremento de casos a nivel mundial, entre los principales síntomas están dolor muscular, fatiga, cefalea, dolor de garganta, fiebre no mayor a 38.5 grados, quienes la padecen no han presentado pérdida de gusto ni olfato.

Pruebas PCR

Desde inicios de enero que comenzó el incremento de casos de COVID-19, la población acude masivamente en busca de una prueba de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés), para descartar o confirmar la enfermedad, debido al alto costo la mayoría opta por los tamizajes comunitarios que desarrolla el Ministerio de Salud en diferentes puntos del país. Este miércoles el equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE), desplazó las cabinas móviles del municipio de Santa Tecla, en La Libertad; San Julián, en Sonsonate; y San Pedro Masahuat, en La Paz. Para hacerse la prueba la población solamente debe entregar su identificación al personal de salud, llenar una ficha, el resultado de la muestra nasofaríngea es recibido en 48 horas vía telefónica. A la fecha se contabilizan 1,557,257 pruebas PCR para la detección del coronavirus, con esto se han podido confirmar 123,577 casos positivos de la enfermedad.