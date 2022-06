Salud reporta cerca de 500 casos de COVID-19 por día

Alma Vilches

Pese a que en este mes van 14 días sin reportar letalidades, el más reciente informe del Ministerio de Salud reveló un incremento en los casos de COVID-19. El pasado 19 de junio se detectaron 546 personas con el virus, mientras que, el 20 del mismo mes resultaron 583.

El médico infectólogo, Ernesto Navarro Marín, consideró que la población haya reducido el uso de la mascarilla aumenta la posibilidad de llevar el virus a casa o la oficina y afectar a personas susceptibles o no vacunadas.

Externó que en las últimas semanas la gente ha dejado de consultar la posibilidad de padecer COVID-19, la población se ha confiado mucho del contagio porque las nuevas variantes afectan levemente, sin embargo, en este momento una gripe o estado catarral puede llevar a confusión pues podría tratarse de influenza o de COVID. “El virus ha venido mutando y las nuevas variantes desplazando a las primeras, esas nuevas variantes son sumamente contagiosas, pero están afectando de forma menos severa a la población. La mascarilla protege no solo de COVID-19, sino también de gripe, y ante la decisión de que su uso sea voluntario, seguirla utilizando protege a quien la usa y a su familia”, manifestó.

A criterio de Navarro, al aire libre no hay problema de no utilizar mascarilla, pero en áreas cerradas donde no hay distanciamiento, la recomendación es de utilizar la mascarilla para evitar riesgo de contagio, la población con baja tasa de vacunación es la que tiene más probabilidades de contagio de COVID-19, sobre todo, ante el surgimiento de nuevas variantes y sub-variantes.

Entre tanto, el Ministerio de Salud continúa con los tamizajes comunitarios para detectar posibles casos del virus, ayudan al control y tratamiento de los pacientes, así como el plan de vacunación donde han aplicado aproximadamente 11 millones de dosis, que representa cerca del 70% de la población.

Salud manifestó que alguna persona con problemas respiratorios debe ser detectado a tiempo y seguir las recomendaciones médicas, el centro de llamadas 132 continúa activo y continúan enviando el kit de medicamentos que incluyen el molnupiravir, el cual reduce el virus en un 50%.

El sitio web del gobierno indicó que hasta la fecha se contabilizan 169,646 casos confirmados; 4,139 fallecidos; 159,993 recuperados y 5,514 activos, de los cuales, 8 permanecen en estado crítico, 24 graves, 270 moderado, 355 estables y 400 asintomáticos.